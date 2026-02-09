Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μάρκου, διευθυντής του μουσικού καναλιού MAD, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο των media.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το MAD, με ανακοίνωση για το αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μάρκου όχι μόνο ως στέλεχος, αλλά και ως άνθρωπος.

Όπως επισημαίνεται, για την οικογένεια του MAD «δεν ήταν απλώς ένα διευθυντικό στέλεχος, αλλά ο δικός τους άνθρωπος, το στήριγμα και ο συνοδοιπόρος σε μια μακρά και δημιουργική διαδρομή».

Ο Γιώργος Μάρκου υπήρξε μια κεντρική φυσιογνωμία στη σύγχρονη ιστορία του MAD, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. Ξεχώριζε για τη βαθιά πίστη του στους νέους ανθρώπους, ανοίγοντας δρόμους και δίνοντας ευκαιρίες σε γενιές επαγγελματιών να εξελιχθούν. Η καθοδήγηση, η στήριξη και η έμπνευση που προσέφερε στους συνεργάτες του αποτέλεσαν σταθερά στοιχεία της παρουσίας του μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Με μακρά και επιτυχημένη πορεία στο marketing, είχε διατελέσει εμπορικός διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρου του χώρου για τη διορατικότητα, τον επαγγελματισμό και το ήθος του. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με σπάνια γενναιοδωρία πνεύματος και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους γύρω του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, πάλεψε με σθένος και αξιοπρέπεια, παραμένοντας μέχρι τέλους ενεργός και παρών, ένας «μαχητής της ζωής» που ενέπνεε σεβασμό.