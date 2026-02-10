Συγκρατημένη αισιοδοξία από τα νέα δεδομένα για την κατάσταση της υγείας της δίχρονης που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από συντριβάνι στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατική Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Ταυτόχρονα στο φως έρχονται νέα στοιχεία για το πώς συνέβη το ατυχές περιστατικό και συγκεκριμένα το πως χάθηκαν κρίσιμα λεπτά εις βάρος της ζωής της 2χρονης καθώς το σημείο του σιντριβανιού στα νερά του οποίου έπεσε, καλύπτονταν από μεγάλο παραπέτασμα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ο άμεσος εντοπισμός της από τους γονείς της.

Ψήγματα αισιοδοξίας

Το μικρό παιδί που νοσηλεύεται στην εντατική υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τα αποτελέσματα να δημιουργούν κάποια μικρά ψήγματα αισιοδοξίας καθώς κατά την απεικόνιση δεν εντοπίζεται οίδημα στον εγκέφαλο.

Αυτό είναι μια θετική πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του δίχρονου κοριτσιού, καθώς, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς οξυγόνο και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες – επί σαράντα λεπτά – των γιατρών να το επαναφέρουν.

Παράλληλα το παιδί υποβλήθηκε και σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, σημαντικά θετικό ρόλο στην κλινική εικόνα του μικρού παιδιού φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι θεράποντες γιατροί το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Eξέδρα και παραπέτασμα έκρυβαν το παιδί

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπτε τη θέα προς το σιντριβάνι, από την πλευρά που κάθονταν οι γονείς της 2χρονης συνέβαλε αρνητικά στην έγκαιρη ανεύρεση της μικρής, όταν αυτή διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια καφετέρια, πλησίον της πλατείας Κύπρου. Κάποια στιγμή ο πατέρας αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο ενώ η νεαρή μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της.

Όταν μετά από λίγα λεπτά οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, την αναζήτησαν γύρω – γύρω όχι όμως στο σιντριβάνι πολύ περισσότερο που δεν ήταν ιδιαίτερα ορατό εξαιτίας παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Όπως αποκαλύπτει το ertnews οι γονείς χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι το οποίο βρισκόταν μέσα στο νερό και ήδη ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν το ανέσυρε από το νερό αναίσθητο με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο.