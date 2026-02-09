Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού ένα μικρό κορίτσι, το οποίο το βράδυ της Κυριακής (8/2), λίγο πριν τις 20:00, έπεσε σε συντριβάνι στην πλατεία Κύπρου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον πατέρα του, σε ώρα αυξημένης παρουσίας κόσμου στην πλατεία. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κοριτσάκι ξέφυγε από την προσοχή του και κατέληξε μέσα στο συντριβάνι.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έσπευσαν να το βγάλουν από το νερό και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν πρώτοι δικυκλιστές της Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι επιχείρησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Μάχη επί 40 λεπτά

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο πριν την άφιξη ασθενοφόρου, περιπολικό της αστυνομίας μετέφερε το κοριτσάκι με μεγάλη ταχύτητα στο Νοσοκομείο Παίδων. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μάχη επί περίπου 40 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε, διασωληνώθηκε άμεσα και εισήχθη στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού περίπου στα 2 έτη, ωστόσο οι γονείς του ανέφεραν πως είναι 5 ετών.

Οι γονείς του παιδιού, ένας 26χρονος πατέρας και μια 23χρονη μητέρα, έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.