Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ελευσίνα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία, όταν ένα στιγμιαίο λάθος αποδείχθηκε μοιραίο για μια 72χρονη γυναίκα στην οδό Αλκιβιάδου.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:30, την ώρα που η 44χρονη κόρη της προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, ενώ η μητέρα της βρισκόταν εκτός οχήματος και την καθοδηγούσε.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η διαδικασία της στάθμευσης εξελίχθηκε σε τραγωδία, με τη γυναίκα να τραυματίζεται θανάσιμα. Η κόρη, αντιλαμβανόμενη τι είχε συμβεί, βγήκε σε κατάσταση σοκ από το όχημα ζητώντας βοήθεια, ενώ γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν στο σημείο.

Σοκάρει η μαρτυρία γειτόνισσας

«Ήταν ξεκάθαρα ατύχημα», δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιγράφοντας τη σκηνή.

«Η γυναίκα βρισκόταν καθισμένη στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτη, με τραύμα στον λαιμό. Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτή και σφηνωμένη σε δέντρο, ενώ ο κινητήρας παρέμενε σε λειτουργία. Η κόρη της έκλαιγε και προσπαθούσε να τη βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. «Πήρα πολλές φορές τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, το 166 και το 112. Ήρθαν μετά από περίπου μισή ώρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ήταν ξεκάθαρα ένα ατύχημα. Φαίνεται πως είχαν μόλις επιστρέψει από το σχολείο των παιδιών», πρόσθεσε.

Μπροστά στα μάτια των παιδιών

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως ανέφερε, κατά την όπισθεν το όχημα χτύπησε τη 72χρονη στον λαιμό και τον θώρακα, προκαλώντας σοβαρή αιμορραγία.

Όπως πρόσθεσε, τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τον θάνατο της γιαγιάς τους, ενώ η μητέρα τους παραμένει σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Σε βαρύ πένθος η οικογένεια

Μητέρα και κόρη διέμεναν μαζί και στήριζαν η μία την άλλη στην καθημερινότητα και στη φροντίδα των παιδιών. Η 72χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η 44χρονη συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.