Η οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε τη Δευτέρα έχει προκαλέσει σοκ στην Ελευσίνα. Μια 44χρονη οδηγός χτύπησε την 71χρονη μητέρα της την ώρα που εκείνη τη βοηθούσε να παρκάρει με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα. Η 44χρονη προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της με την 71χρονη μητέρα να είναι έξω από το όχημα και να της δίνει οδηγίες.

Η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μητέρα της. Η άτυχη γυναίκα σφηνώθηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο που υπήρχε στο σημείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι και να έχει ακατάσχετη αιμορραγία.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Η 44χρονη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.