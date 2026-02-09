Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, με θύμα μια 71χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από τραγικό λάθος της 44χρονης κόρης της κατά τη διάρκεια ελιγμού στάθμευσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, επί της οδού Αλκιβιάδου. Η 71χρονη είχε αποβιβαστεί από το όχημα προκειμένου να καθοδηγήσει την κόρη της στη διαδικασία παρκαρίσματος.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στην Ελευσίνα

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, και ενώ η πόρτα του συνοδηγού παρέμενε ανοιχτή, η 44χρονη έκανε όπισθεν. Το αποτέλεσμα ήταν η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, υφιστάμενη βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 71χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι εφημερεύοντες ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η 44χρονη οδηγός συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.