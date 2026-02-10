Aύξησε την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή η Paramount Skydance για την Warner Bros Discovery, προσφέροντας επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται και συμφωνώντας να καλύψει το τέλος ακύρωσης που θα όφειλε η HBO στη Netflix αν αποσυρόταν από τη συμφωνία.

Η Paramount έχει ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για να πείσει τους μετόχους ότι η προσφορά της είναι ανώτερη, αλλά η Warner Bros έχει απορρίψει την εταιρεία του Ντέιβιντ Έλισον

Το «τέλος διακοπής» των 25 σεντ ανά μετοχή θα ισοδυναμεί με περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά κάθε τρίμηνο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2027 και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Paramount, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Η Paramount θα πληρώσει και την αποζημίωση στο Netflix

Η Paramount θα χρηματοδοτήσει επίσης το τέλος ακύρωσης της συμφωνίας ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η Warner Bros οφείλει στη Netflix σε περίπτωση που η συμφωνία δεν προχωρήσει.

Η Warner Bros Discovery και η Netflix δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Τόσο η Netflix όσο και η Paramount επιδιώκουν να εξαγοράσουν την Warner Bros για τα κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της, την εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου και τα μεγάλα franchises όπως το «Game of Thrones», το «Harry Potter» και τους υπερήρωες της DC Comics, Batman και Superman.

Η Warner Bros θα πραγματοποιήσει μια ειδική συνάντηση επενδυτών για να ψηφίσει σχετικά με τη συμφωνία με τη Netflix, με τον πρωτοπόρο του streaming να δηλώνει ότι η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο.

