Στο Αεροδικείο Αθηνών οδηγείται για να απολογηθεί ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών αρχών, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και έντονο προβληματισμό για τη διείσδυση ξένων υπηρεσιών στα συστήματα εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Ο αξιωματικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την κατηγορία ότι παρείχε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στις κινεζικές αρχές, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο προβληματισμού για τον βαθμό διείσδυσης ξένων υπηρεσιών στα δυτικά συστήματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και λειτουργούσε ως σύνδεσμός του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», χωρίς ωστόσο οι επιτελείς της ΕΥΠ να θεωρούν βέβαιο ότι πρόκειται για το πραγματικό του όνομα και όχι για επιχειρησιακό ψευδώνυμο. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2025, έπειτα από μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά, και περιλάμβανε διαδοχικές συναντήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πεκίνο, καθώς και συνεχή επικοινωνία μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών.

Αρχικά, οι πληροφορίες που παρείχε ο σμήναρχος αφορούσαν γεωπολιτικές αναλύσεις και μελέτες, με την αμοιβή του να κυμαίνεται μεταξύ 500 και 600 ευρώ. Πολύ σύντομα, όμως, η σχέση εξελίχθηκε. Αφού κερδήθηκε η εμπιστοσύνη του «Στίβεν», ο κατηγορούμενος φέρεται να άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα ιδιαίτερης εθνικής σημασίας.

Τα χρήματα – κίνητρο της προδοσίας

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αναβαθμίστηκε θεαματικά στη δεύτερη φάση της δράσης του. Όπως ομολόγησε, ο Κινέζος σύνδεσμος κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε σε ειδικό, παράνομο κινητό τηλέφωνο ποσά της τάξεως των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος ανέφερε ότι προχωρούσε σε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ κάθε φορά, συχνά μεταμφιεσμένος, από ΑΤΜ τραπεζών, ώστε να «σπάει» σταδιακά τα χρήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο «Στίβεν» τον είχε εφοδιάσει με ειδικό κινητό και κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση crypto wallet, μέσω του οποίου λάμβανε εμβάσματα από την Κίνα. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, ο σμήναρχος δεν κατάφερε να δικαιολογήσει το σύνολο των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε περαιτέρω έρευνες για πιθανή ύπαρξη λογαριασμών σε κινεζικά τραπεζικά ιδρύματα.

Στόχος τα λογισμικά και οι κώδικες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το είδος των πληροφοριών που αναζητούσε η κινεζική πλευρά. Ο αξιωματικός είχε λάβει σαφείς εντολές να συλλέξει τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, λεπτομέρειες για εξειδικευμένα στρατιωτικά λογισμικά, καθώς και κώδικες πρόσβασης σε κρίσιμα δίκτυα. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος ήταν η αντιγραφή δυτικών οπλικών συστημάτων και τεχνολογιών, καθώς τα δεδομένα από ανοιχτές πηγές δεν επαρκούν για βιομηχανική αναπαραγωγή.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, ο 54χρονος υπέγραψε το σύνολο των ομολογιών του, επιβεβαιώνοντας επισήμως τη δράση του ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Στο μικροσκόπιο πιθανό δίκτυο

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν την ύπαρξη ευρύτερου δικτύου συνεργατών. Πέρα από τον Κινέζο στρατολογητή, εξετάζεται η εμπλοκή τριών ακόμη ατόμων, εκ των οποίων οι δύο είναι απόστρατοι αξιωματικοί. Παράλληλα, στο βάθος διαφαίνεται η παρουσία γυναίκας που φέρεται να ήταν επικεφαλής του Κινέζου πράκτορα, με τις αρχές να διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που τη δείχνει να τον συνοδεύει.

Οι έρευνες εστιάζουν στο εάν εκείνη ήταν που προσέγγισε αρχικά τον σμήναρχο, αλλά και στον ρόλο εταιρείας συμβούλων αμυντικών θεμάτων, στην οποία ο αξιωματικός είχε αποστείλει βιογραφικό και φέρεται τελικά να αποτέλεσε τον δίαυλο στρατολόγησής του.