Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κύπριο Πρόεδρο για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τον διαρκή συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας, επαναλαμβάνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στις τρέχουσες διπλωματικές εξελίξεις.