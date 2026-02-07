Η Βρετανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ένα ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-35B της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου από τη βάση Μάρχαμ στο Νόρφολκ με προορισμό τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, με αποστολή την ενίσχυση της άμυνας σε περίπτωση επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Ενίσχυση του Ακρωτηρίου με F-35 και Typhoon

Τα F-35B προστίθενται στα μαχητικά Typhoon που βρίσκονται ήδη μόνιμα σταθμευμένα στην Κύπρο και πραγματοποιούν επιχειρησιακές πτήσεις πάνω από το Ιράκ και τη Συρία. Τα αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί σε καθαρά αμυντικό ρόλο, ενώ τα Typhoon συμμετέχουν στην επιχείρηση Shader, τη βρετανική στρατιωτική αποστολή κατά των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους στην ευρύτερη περιοχή.

Κινητικότητα και στον Περσικό Κόλπο

Η βρετανική κινητικότητα δεν περιορίζεται στην Κύπρο. Τον περασμένο μήνα, τέσσερα Typhoon της RAF από την κοινή Μοίρα Νο. 12 Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ αναπτύχθηκαν στο Κατάρ, έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της χώρας, η οποία επικαλέστηκε τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις. Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας δυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν και νέες κυρώσεις

Οι στρατιωτικές κινήσεις συμπίπτουν χρονικά με κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τη μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή. Ήταν η πρώτη απευθείας συνάντηση των δύο πλευρών μετά τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και διέκοψαν τη μέχρι τότε διαπραγματευτική πορεία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές», σημειώνοντας ότι υπήρξε συμφωνία για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η στάση της Ουάσιγκτον, ωστόσο, εμφανίστηκε λιγότερο σαφής, καθώς λίγο μετά το πέρας των επαφών ανακοινώθηκαν νέες κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σαφές μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, το Ιράν θα απαντήσει στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Όπως τόνισε, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες, αλλά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός αυτών, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών.

Παράλληλα, το Ιράν επιμένει ότι επιδιώκει την αναγνώριση του δικαιώματός του στον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ απορρίπτει την ένταξη του πυραυλικού του προγράμματος στις διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα το καθιστούσε ευάλωτο σε μελλοντικές ισραηλινές επιθέσεις. Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, η ενίσχυση της βρετανικής παρουσίας στην Κύπρο αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς το νησί παραμένει κομβικό σημείο για τις στρατιωτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.