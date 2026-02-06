Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ομάν ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με τις ΗΠΑ μέσω του Ομάν και τώρα οι διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για να υπάρξουν διαβουλεύσεις». Όπως τόνισε: «Το τείχος της καχυποψίας πρέπει να ξεπεραστεί».

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν είχε ανακοινώσει ότι οι επαφές επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση τόσο των διπλωματικών όσο και των τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Κανείς δεν ξέρει τι συζητήθηκε, η ατζέντα ήταν θολή

Αμφότερες οι πλευρές είχαν δηλώσει πρόθυμες να συμμετάσχουν σε συνομιλίες που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον επιδίωξε τη διεύρυνση της ατζέντας, ώστε να τεθούν επί τάπητος και άλλα ζητήματα, όπως το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, η στήριξή του σε ένοπλες πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή και η «συμπεριφορά του καθεστώτος απέναντι στον ίδιο του τον λαό», όπως δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οι συνομιλίες να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα.

Λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση των επαφών, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «το Ιράν προσέρχεται στη διπλωματία με πλήρη επίγνωση και έχοντας νωπές τις εμπειρίες του περασμένου έτους», τονίζοντας ότι η χώρα συμμετέχει «με καλή πίστη» και παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται».