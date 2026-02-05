Την κατάσχεση δύο τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, τα οποία μετέφεραν σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, πάνω από ένα εκατομμύριο λίτρα «λαθραίων καυσίμων» ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις συνολικά 15 αλλοδαποί που ήταν το πλήρωμα στα πλοία παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Tansim επικαλούμενο αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης: «Τα σκάφη έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων τους τελευταίους μήνες και εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μέσω επιτήρησης, αναχαίτισης και έρευνας πληροφοριών από τους άνδρες του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης».

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η Τεχεράνη ετοιμάζεται να έχει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα, σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων δεδομένης της ανάπτυξης στην περιοχή τεράστιων Αμερικανικών δυνάμεων.