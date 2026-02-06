Η μεγάλη ώρα έφτασε για τους κορυφαίους αθλητές των χειμερινών σπορ. Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 22 του ίδιου μήνα οι κορυφαίοι αθλητές του πλανήτη θα αγωνιστούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θα είναι οι 25οι στην ιστορία και οι τρίτοι που θα φιλοξενήσει η Ιταλία, μετά την Κορτίνα το 1956 και το Τορίνο το 2006. Υπενθυμίζουμε ότι η Ιταλία έχει φιλοξενήσει και τους Θερινούς Αγώνες στη Ρώμη το 1960.

Τα μεγαλύτερα αστέρια θα βρεθούν στην Ιταλία και υπόσχονται πλούσιο θέαμα. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με πέντε αθλητές οι οποίοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο πλασάρισμα.

Όλη η δράση θα μεταδοθεί από το Eurosport, ενώ μεγάλη θα είναι και η κάλυψη που θα παρέχει η ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, από τη ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ οι φίλοι των χειμερινών αθλημάτων θα μπορούν καθημερινά να παρακολουθήσουν πολλά από όσα θα συμβαίνουν επί ιταλικού εδάφους.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό προγραμματισμό της ΕΡΤ για την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.