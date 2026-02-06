Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026. Μετά από διοργανώσεις στην Ασία (Πεκίνο 2022, Πιόνγκτσανγκ 2018), η Ολυμπιακή φλόγα επιστρέφει στην «καρδιά» των χειμερινών σπορ, την Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Ιταλία.

Το πιο ξεχωριστό χαρακτηριστικό των Αγώνων του 2026 είναι το όνομά τους: «Μιλάνο – Κορτίνα 2026». Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, δύο πόλεις αναφέρονται επίσημα ως συνδιοργανώτριες. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον θεσμό, όπου οι αγώνες δεν συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σημείο, αλλά απλώνονται σε μια ευρύτερη περιοχή.

Στόχος είναι η βιωσιμότητα και η χρήση υπαρχουσών εγκαταστάσεων, αποφεύγοντας την κατασκευή κτιρίων που μένουν άχρηστα μετά τους αγώνες.

Η γεωγραφία των Αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια μεγάλη έκταση της Βόρειας Ιταλίας, καλύπτοντας τις περιφέρειες της Λομβαρδίας και του Βένετο, καθώς και τις αυτόνομες επαρχίες του Τρέντο και του Μπολτσάνο. Οι κύριοι πόλοι είναι:

Μιλάνο: Θα φιλοξενήσει τα αθλήματα πάγου (Χόκεϊ, Καλλιτεχνικό Πατινάζ) και την Τελετή Έναρξης.

Θα φιλοξενήσει τα αθλήματα πάγου (Χόκεϊ, Καλλιτεχνικό Πατινάζ) και την Τελετή Έναρξης. Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο: Ένα ιστορικό θέρετρο σκι στις Δολομιτικές Άλπεις, που θα φιλοξενήσει το Αλπικό Σκι γυναικών και το Κέρλινγκ.

Ένα ιστορικό θέρετρο σκι στις Δολομιτικές Άλπεις, που θα φιλοξενήσει το Αλπικό Σκι γυναικών και το Κέρλινγκ. Βαλ ντι Φιέμε & Αντερσέλβα: Θα φιλοξενήσουν τα Σκανδιναβικά αγωνίσματα (Σκι Αντοχής, Άλμα) και το Δίαθλο.

Θα φιλοξενήσουν τα Σκανδιναβικά αγωνίσματα (Σκι Αντοχής, Άλμα) και το Δίαθλο. Τελετή Έναρξης: Θα πραγματοποιηθεί στο θρυλικό γήπεδο ποδοσφαίρου San Siro (Giuseppe Meazza) στο Μιλάνο, χωρητικότητας 80.000 θεατών.

Θα πραγματοποιηθεί στο θρυλικό γήπεδο ποδοσφαίρου San Siro (Giuseppe Meazza) στο Μιλάνο, χωρητικότητας 80.000 θεατών. Τελετή Λήξης: Θα λάβει χώρα σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, την Αρένα της Βερόνα (Arena di Verona). Πρόκειται για ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο που χτίστηκε το 30 μ.Χ., προσφέροντας ένα μοναδικό ιστορικό σκηνικό.

Το νέο άθλημα, τα σύμβολα και οι μασκότ

Το 2026 θα δούμε την πρεμιέρα ενός νέου Ολυμπιακού αθλήματος: του Ορειβατικού Σκι (SkiMo). Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό άθλημα που συνδυάζει την ανάβαση στο βουνό με σκι (χρησιμοποιώντας “φώκιες” στη βάση των πέδιλων) και την κατάβαση σε απάτητο χιόνι.

Η ένταξη του SkiMo αντικατοπτρίζει την τάση για πιο περιπετειώδη και φυσικά αθλήματα. Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την ίδια ώρα οι Ιταλοί έδωσαν μεγάλο βάρος στο εικαστικό κομμάτι των αγώνων. Το έμβλημα ονομάζεται «Futura» και είναι ο αριθμός «26» γραμμένος με μια μονοκονδυλιά. Ουσιαστικά μοιάζει, σαν να τον έχει χαράξει κάποιος με το δάχτυλό του πάνω σε πάγο ή χιόνι.

Την ίδια ώρα οι Μασκότ της διοργάνωσης είναι η Tina και ο Milo. Είναι δύο αδερφάκια ερμίνες (stoats). Η Tina (από το Cortina) εκπροσωπεί τους Ολυμπιακούς και ο Milo (από το Milano) τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 υπόσχονται να συνδυάσουν την ιταλική φινέτσα, την ιστορία και την αγάπη για τον αθλητισμό. Με φόντο τις μαγευτικές Άλπεις, το Μιλάνο και η Κορτίνα ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον κόσμο σε μια γιορτή που φιλοδοξεί να είναι η πιο οικολογική και βιώσιμη στην ιστορία του θεσμού.

Οι εγκαταστάσεις: Ολυμπιακοί Αγώνες σε όλη την Βόρεια Ιταλία

Οι Αγώνες του 2026 δεν περιορίζονται σε μία πόλη, αλλά αποτελούν ένα «ταξίδι» στις Ιταλικές Άλπεις και τις μητροπόλεις του Βορρά. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των εγκαταστάσεων ανά περιοχή (Cluster).

1. Ζώνη Μιλάνου

Η “πρωτεύουσα” της μόδας και της οικονομίας μεταμορφώνεται σε κέντρο των αθλημάτων πάγου.

San Siro (Στάδιο Giuseppe Meazza)

Χρήση: Τελετή Έναρξης.

Τελετή Έναρξης. Λεπτομέρειες: Ο εμβληματικός “ναός” του ιταλικού ποδοσφαίρου θα φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχτεί 80.000 θεατές στην εντυπωσιακή έναρξη των Αγώνων. Είναι η πρώτη φορά που μια τελετή έναρξης Χειμερινών Αγώνων γίνεται σε τόσο μεγάλο ανοιχτό γήπεδο πόλης.

PalaItalia Santa Giulia

Χρήση: Χόκεϊ επί πάγου (Κύριο γήπεδο).

Χόκεϊ επί πάγου (Κύριο γήπεδο). Λεπτομέρειες: Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια αρένα που κατασκευάζεται ειδικά για τους αγώνες στην περιοχή Santa Giulia. Θα είναι υπερσύγχρονη και μετά τους αγώνες θα μείνει ως κληρονομιά στην πόλη για συναυλίες και αθλητικά γεγονότα.

Fiera Milano Rho (Εκθεσιακό Κέντρο)

Χρήση: Πατινάζ Ταχύτητας (Speed Skating) και Χόκεϊ επί πάγου (δευτερεύον γήπεδο).

Πατινάζ Ταχύτητας (Speed Skating) και Χόκεϊ επί πάγου (δευτερεύον γήπεδο). Λεπτομέρειες: Οι τεράστιοι χώροι της έκθεσης του Μιλάνου θα διαμορφωθούν προσωρινά σε παγοδρόμια.

Forum di Assago

Χρήση: Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Figure Skating) και Πατινάζ Μικρής Πίστας (Short Track).

Καλλιτεχνικό Πατινάζ (Figure Skating) και Πατινάζ Μικρής Πίστας (Short Track). Λεπτομέρειες: Γνωστό γήπεδο (έδρα της ομάδας μπάσκετ Αρμάνι Μιλάνο), το οποίο θα προσαρμοστεί για τις ανάγκες του πάγου.

2. Ζώνη Κορτίνα (Cortina d’Ampezzo)

Η «Βασίλισσα των Δολομιτών» επιστρέφει στους Ολυμπιακούς μετά το 1956.

Olimpia delle Tofane

Χρήση: Αλπικό Σκι Γυναικών.

Αλπικό Σκι Γυναικών. Λεπτομέρειες: Μια από τις πιο διάσημες και γραφικές πίστες στον κόσμο, με φόντο τους εντυπωσιακούς βράχους των Δολομιτών.

Eugenio Monti

Χρήση: Μπόμπσλεϊ (Bobsleigh), Λουτζ (Luge) και Σκέλετον (Skeleton).

Λεπτομέρειες: Μια ιστορική πίστα που ανακατασκευάζεται πλήρως για να γίνει ξανά λειτουργική και σύγχρονη.

Ολυμπιακό Στάδιο Πάγου

Χρήση: Κέρλινγκ (Curling)

Λεπτομέρειες: Το γήπεδο που είχε φιλοξενήσει την τελετή έναρξης του 1956 ανακαινίζεται για να υποδεχτεί το στρατηγικό άθλημα του Κέρλινγκ.

3. Ζώνη Βαλτελίνα

Στην καρδιά των Άλπεων, στα σύνορα με την Ελβετία.

Πίστα Stelvio (Bormio)

Χρήση: Αλπικό Σκι Ανδρών και Ορειβατικό Σκι (Ski Mountaineering).

Αλπικό Σκι Ανδρών και Ορειβατικό Σκι (Ski Mountaineering). Λεπτομέρειες: Θεωρείται μια από τις δυσκολότερες και πιο τεχνικές πίστες στον κόσμο, γνωστή για την απότομη κλίση και την ταχύτητά της.

Livigno (Mottolino, Sitas, Carosello 3000)

Χρήση: Snowboard και Freestyle Skiing.

Snowboard και Freestyle Skiing. Λεπτομέρειες: Το Livigno, γνωστό ως “Μικρό Θιβέτ” της Ιταλίας, θα φιλοξενήσει όλα τα αγωνίσματα που περιλαμβάνουν άλματα και φιγούρες (Halfpipe, Slopestyle, Big Air), σε ένα εντυπωσιακό Snow Park.

4. Ζώνη Βαλ ντι Φιέμε & Αντερσέλβα

Η κοιλάδα του Σκανδιναβικού σκι και του διαθλου.

Südtirol Arena

Χρήση: Δίαθλο (Biathlon).

Δίαθλο (Biathlon). Λεπτομέρειες: Ένα θρυλικό κέντρο διαθλου στο Νότιο Τιρόλο, διάσημο για το ενθουσιώδες κοινό του και το πανέμορφο τοπίο της λίμνης Αντερσέλβα.

Στάδιο Άλματος Predazzo

Χρήση: Άλμα με Σκι (Ski Jumping) και Βόρειο Σύνθετο.

Άλμα με Σκι (Ski Jumping) και Βόρειο Σύνθετο. Λεπτομέρειες: Οι βατήρες του Predazzo με φόντο τα βουνά Latemar είναι τοπόσημο της περιοχής.

Κέντρο Cross Country Tesero

Χρήση: Σκι Αντοχής (Cross-Country Skiing) και Βόρειο Σύνθετο.

Σκι Αντοχής (Cross-Country Skiing) και Βόρειο Σύνθετο. Λεπτομέρειες: Γνωστό από τα παγκόσμια πρωταθλήματα που έχει φιλοξενήσει, διαθέτει απαιτητικές διαδρομές μέσα στο δάσος.

5. Ζώνη Βερόνα (Verona)

Το φινάλε της διοργάνωσης.

Arena di Verona

Χρήση: Τελετή Λήξης.

Τελετή Λήξης. Λεπτομέρειες: Το αρχαίο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο (χτισμένο το 30 μ.Χ.) θα αποτελέσει το πιο ιστορικό σκηνικό που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συνδέοντας την αρχαιότητα με το σήμερα.

Η ελληνική Ολυμπιακή Ομάδα

Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει μεγάλη παράδοση στα χειμερινά σπορ ωστόσο συμμετέχει ανελλιπώς από το 1936. Όπως και στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η ελληνική αποστολή μπαίνει πάντα πρώτη στην τελετή έναρξης προς τιμήν της γέννησης των Αγώνων.

Οι περισσότερες ελληνικές συμμετοχές είναι στο Αλπικό Σκι και στο Σκι Αντοχής χωρίς να έχουμε κατακτήσει κάποιο μετάλλιο. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ελλάδα θα έχει πέντε συμμετοχές (δύο άνδρες και τρεις γυναίκες). Σημαιοφόρος και πρώτος λαμπαδηδρόμος είναι ο παγκόσμιος δευτεραθλητής Αλέξανδρος (AJ) Γκιννής.

Στα αγωνίσματα των Δρόμων Αντοχής θα αγωνιστούν ο Απόστολος Αγγέλης στα 20 χλμ (10 Κλασσική Τεχνική + 10 Ελεύθερη Τεχνική), στο Ατομικό Σπριντ Κλασσική Τεχνική και στα 10 χλμ Ελεύθερη Τεχνική, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στα 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική και η Νεφέλη Τίτα επίσης στα 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική.

Στο Αλπικό Σκι θα συμμετάσχουν η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου στην Τεχνική Κατάβαση και τη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και ο Αλέξανδρος Γκιννής στην Τεχνική Κατάβαση.

1. Αλπικό Σκι (Alpine Skiing)

Οι αγώνες των τεχνικών αγωνισμάτων (Slalom, Giant Slalom) θα γίνουν κυρίως στο Bormio (άνδρες) και στην Cortina (γυναίκες).

Αλέξανδρος (AJ) Γκιννής: Slalom Ανδρών

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026:11:00 (1ο σκέλος) & 14:30 (2ο σκέλος/Τελικός) – Ώρες Ελλάδας

Μαρία-Ελένη Τσιόβολου: Slalom & Giant Slalom Γυναικών

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου (Giant Slalom): 11:00 (1ο σκέλος) / 14:30 (2ο σκέλος)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (Slalom): 11:00 (1ο σκέλος) / 14:30 (2ο σκέλος)

2. Δρόμοι Αντοχής (Cross-Country Skiing) & Δίαθλο

Συμμετέχουν οι: Απόστολος Αγγελής (Δίαθλο/Δρόμοι Αντοχής), Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα. Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται συνήθως πρωινές ώρες στο “Tesero Cross-Country Skiing Stadium”.

Τα αστέρια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο Κορτίνα ξεκινούν και οι κορυφαίοι αθλητές θα διεκδικήσουν την κορυφή σε 16 διαφορετικές σπορ. Συνολικά, θα διεκδικηθούν μετάλλια σε 116 και σχεδόν 3.000 αθλητές αναμένεται να διαγωνιστούν.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με αθλήτριες, αθλητές και ομάδες οι οποίες αναμένεται να ξεχωρίσουν .

Federica Brignone, αλπικό σκι

Η τρις Ολυμπιονίκης έχει αναρρώσει πλήρως από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο πόδι τον περασμένο Απρίλιο και θα αγωνιστεί στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο της Ιταλίας. Η 35χρονη Μπρινιόνε επέστρεψε στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιανουάριο στην πατρίδα της, στο Κρονπλάτζ, τερματίζοντας έκτη στο γιγαντιαίο σλάλομ.

Είναι η υπερασπίστρια του παγκόσμιου τίτλου στο γιγαντιαίο σλάλομ και κέρδισε τους τίτλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο γενικό, στο γιγαντιαίο σλάλομ και στην κατάβαση την περασμένη σεζόν. Ο αγώνας σκι αλπικού σκι γυναικών ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου.

Καναδικές ομάδες χόκεϊ

Εντάξει, κλέβουμε λίγο εδώ, αλλά είναι δύσκολο να διαλέξουμε μόνο έναν παίκτη. Οι Sidney Crosby, Cale Makar, Nathan MacKinnon και Connor McDavid είναι οι πρωταγωνιστές της ανδρικής ομάδας που θα διεκδικήσει το χρυσό στο πρώτο ολυμπιακό τουρνουά με αστέρες της NHL από το 2014, που είναι και η τελευταία φορά που οι Καναδοί άνδρες κέρδισαν το χρυσό.

Στην πλευρά των γυναικών, η αρχηγός Marie-Philip Poulin συμμετέχει στους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της και ηγείται μιας ομάδας που έχει κερδίσει πέντε από τα επτά χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια από την πρώτη συμμετοχή των γυναικών το 1998. Το γυναικείο τουρνουά ξεκινά την Πέμπτη, ενώ το ανδρικό στις 11 Φεβρουαρίου.

Stefania Constantini και Amos Mosaner, κέρλινγκ

Το ιταλικό ζευγάρι μικτού διπλού είναι αήττητο όταν έχει σημασία. Η 26χρονη Constantini και ο 30χρονος Mosaner κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 με αήττητη πορεία και συνέχισαν με μια τέλεια απόδοση, κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025, το πρώτο θρίαμβο της Ιταλίας και στις δύο διοργανώσεις. Το μικτό διπλό κέρλινγκ είναι η πρώτη διοργάνωση που ξεκινά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Τετάρτη.

William Dandjinou, πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας

Ο 24χρονος Καναδός, που είναι πλέον δύο φορές πρωταθλητής του World Tour, κέρδισε επτά αγώνες σε τέσσερις στάσεις του τουρνουά αυτή τη σεζόν. Κέρδισε επίσης τέσσερα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού στα 1500 μ., στην ανδρική σκυταλοδρομία και στη μικτή σκυταλοδρομία. Το ανδρικό πατινάζ μικρής πίστας ξεκινά στις 14 Φεβρουαρίου.

Summer Britcher, λουτζ

Με δύο νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή τη σεζόν, η 31χρονη Britcher έχει αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ελπίδα για μετάλλιο στην ισχυρή ομάδα λουτζ των ΗΠΑ. Οι αγώνες των γυναικών ξεκινούν στις 9 Φεβρουαρίου.

Madison Chock και Evan Bates, καλλιτεχνικό πατινάζ

Αυτό το ζευγάρι χορού επί πάγου είναι πέντε φορές πρωταθλητές των ΗΠΑ και έχει κερδίσει τα τρία τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα καλλιτεχνικού πατινάζ. Το μόνο που λείπει από την 33χρονη Τσοκ και τον 36χρονο Μπέιτς είναι ένας ολυμπιακός τίτλος στην κατηγορία. Θα προσπαθήσουν να το αλλάξουν αυτό στο Μιλάνο. Το καλλιτεχνικό πατινάζ ξεκινά την Παρασκευή, ενώ ο χορός επί πάγου ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου.

Ryan Cochran-Siegle, αλπικό σκι

Ο Cochran-Siegle, 33 ετών, ήταν ασημένιος ολυμπιονίκης στο super-G στους Αγώνες του Πεκίνου το 2022 και δείχνει και πάλι σε καλή φόρμα πριν από τους Αγώνες της Ιταλίας. Έχει κατακτήσει δύο φορές το βάθρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτή τη σεζόν — συμπεριλαμβανομένης της Κυριακής στον τελικό προολυμπιακό αγώνα κατάβασης — και έχει σημειώσει επιτυχίες στο Bormio, την ιταλική πόλη που φιλοξενεί τον ανδρικό αγώνα αλπικού σκι. Η μόνη νίκη του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε εκεί το 2020, σε ένα σούπερ-G. Το πρόγραμμα των ανδρών ξεκινά με την κατάβαση το Σάββατο.

Jessie Diggins, σκι αντοχής

Η καλύτερη αμερικανίδα σκιέρ αντοχής όλων των εποχών επιστρέφει για τους τέταρτους και τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες της, καθώς σχεδιάζει να αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η 34χρονη Ντίγκινς κατέκτησε το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο στο Πεκίνο και κέρδισε το χρυσό το 2018 με την Κίκκαν Ράνταλ στον ομαδικό αγώνα σπριντ. Το σκι αντοχής ξεκινά το Σάββατο.

Quentin Fillon Maillet, δίαθλο

Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης παραμένει βασικός ηγέτης της γαλλικής ομάδας δίαθλου. Ο 33χρονος είναι ο υπερασπιστής του χρυσού μεταλλίου στα 20 χλμ. ατομικό και στα 12,5 χλμ. καταδίωξη και ένας από τους κορυφαίους ανταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου της σεζόν.

Το δίαθλο ξεκινά με τους αγώνες μικτής σκυταλοδρομίας στις 8 Φεβρουαρίου. Η Γαλλία είναι υποψήφια για μετάλλιο.

Eileen Gu, Κίνα, σκι ελεύθερου στιλ

Η 22χρονη Gu, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, αγωνίστηκε κάποτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το 2019 έκανε μια πολύ συζητημένη αλλαγή και μετακόμισε στη χώρα καταγωγής της μητέρας της, την Κίνα.

Εκπροσώπησε τη χώρα που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, κερδίζοντας δύο χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο, και θα το κάνει ξανά το 2026. Το σκι ελεύθερου στιλ ξεκινά στις 7 Φεβρουαρίου.

Francesco Friedrich και Johannes Lochner, bobsled

Οι δύο 35χρονοι πιλότοι κυριαρχούν στο άθλημα εδώ και χρόνια, έχοντας κατακτήσει από κοινού τα τελευταία επτά παγκόσμια πρωταθλήματα τετραμελών και διμελών ομάδων και τερματίζοντας πρώτοι και δεύτεροι και στις δύο διοργανώσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

Μετά από επτά συνεχόμενους τίτλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο τετραμελών ομάδων, ο Friedrich τερμάτισε δεύτερος φέτος πίσω από τον Lochner, ο οποίος κέρδισε επίσης τον τίτλο των διμελών ομάδων. Το bobsled ανδρών ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου.

Emily Harrop, ορειβατικό σκι

Στο νέο ολυμπιακό άθλημα του ορειβατικού σκι, η Harrop είναι η τρέχουσα σταρ. Είναι η υπερασπίστρια του τίτλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πιθανότατα θα ηγούνταν και φέτος αν δεν είχε χάσει τον πρώτο αγώνα. Στις τέσσερις διοργανώσεις που ακολούθησαν, έχει δύο νίκες (και οι δύο στην κατηγορία σπριντ που θα διεξαχθεί στην Ιταλία) και δύο δεύτερες θέσεις.

Κέρδισε επτά φορές την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του δοκιμαστικού αγώνα στο Μπόρμιο, στην πίστα που έχει προγραμματιστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες σκι ορειβασίας σπριντ θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου.

Yuma Kagiyama, καλλιτεχνικό πατινάζ

Ο 22χρονος Kagiyama ήταν κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, πίσω από τον Nathan Chen των ΗΠΑ, και είναι τρεις φορές δευτεραθλητής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Όλοι στον χώρο του αθλήματος θαυμάζουν τον Αμερικανό Ilia Malinin, τον «θεό του τετραπλού άλματος», αλλά ο Kagiyama είναι ο κορυφαίος πατινέρ μετά από αυτόν. Το καλλιτεχνικό πατινάζ ξεκινά την Παρασκευή με την ομαδική διοργάνωση.

Mikaël Kingsbury, σκι ελεύθερου στιλ

Ο 33χρονος Kingsbury, που ξεχωρίζει στο σκι moguls, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Ο καναδός σημαιοφόρος έχει συγκεντρώσει 18 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα, με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Πιονγκτσάνγκ το 2018, και εξακολουθεί να είναι μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων για μετάλλια. Το σκι moguls ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου.

Johannes Høsflot Klæbo, Νορβηγία, σκι αντοχής

Ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και 15 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής συνεχίζει να κυριαρχεί στο σκι αντοχής, κατακτώντας τον 100ό του τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Δεκέμβριο και προσθέτοντας πολλές νίκες σε αγώνες αντοχής και σπριντ αυτή τη σεζόν. Ο 29χρονος κέρδισε επίσης και τις έξι διοργανώσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του περασμένου έτους, καθιστώντας τον απειλή σε όλο το ολυμπιακό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου.

Femke Kok, πατινάζ ταχύτητας

Πάντα υπάρχουν μερικοί Ολλανδοί πατινέρ ταχύτητας που αξίζει να παρακολουθήσετε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην κορυφή της λίστας αυτή τη φορά βρίσκεται η 25χρονη Kok, η οποία ήταν η κορυφαία αθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτή τη σεζόν στα 500 και 1.000 μέτρα. Έχει κερδίσει τρεις συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους στα 500 μέτρα και ήταν ασημένια μεдалиστρια στα 1.000 μέτρα στην περσινή διοργάνωση. Το πρώτο ολυμπιακό αγώνισμα σπριντ γυναικών είναι τα 1.000 μέτρα στις 9 Φεβρουαρίου.

Johannes Lamparter, συνδυασμός σκι

Στο άθλημα που συνδυάζει το σκι αντοχής και το άλμα με σκι, ο 24χρονος Αυστριακός έχει αναδειχθεί ως ο κορυφαίος αθλητής στο κύκλωμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτή τη σεζόν, με πέντε νίκες. Έχασε το ατομικό βάθρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του περασμένου έτους, όπου κέρδισε επίσης δύο ομαδικά μετάλλια. Οι αγώνες συνδυασμένου σκι ξεκινούν στις 9 Φεβρουαρίου.

Max Langenhan και Felix Loch, λουτζ

Στα 26 του, ο Langenham θα ηγηθεί της ισχυρής γερμανικής ομάδας στην Κορτίνα, αφού εξασφάλισε τους δύο τελευταίους τίτλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κέρδισε έξι παγκόσμια πρωταθλήματα τα τελευταία τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των δύο προηγούμενων ατομικών παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Θα τον ακολουθήσει ο 36χρονος συμπαίκτης του Felix Loch, ο τρέχων ηγέτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και χρυσός Ολυμπιονίκης το 2010 και το 2014. Το λουτζ ανδρών ξεκινά το Σάββατο.

Bruce Mouat, κέρλινγκ

Ο 31χρονος Mouat θα ηγηθεί της βρετανικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πεκίνο. Ο ντόπιος του Εδιμβούργου κέρδισε επίσης τους παγκόσμιους τίτλους του 2023 και του 2025 με τη Σκωτία. Τον Νοέμβριο, οδήγησε τη Σκωτία στο χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το κέρλινγκ ανδρών ξεκινά στις 11 Φεβρουαρίου.

Marco Odermatt, αλπικό σκι

Ήδη ένας από τους πιο επιτυχημένους αλπικούς σκιέρ όλων των εποχών, ο 28χρονος Odermatt είναι ο υπερασπιστής του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου στο γιγαντιαίο σλάλομ. Είναι επίσης τρις παγκόσμιος πρωταθλητής και 53 φορές νικητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στην κατάταξη όλων των εποχών. Ο συνολικός ηγέτης στην κατάβαση, το σούπερ-G και το γιγαντιαίο σλάλομ αυτή τη σεζόν, θα είναι ο φαβορί για τέσσερα χρυσά μετάλλια (μαζί με το ομαδικό συνδυασμένο αγώνισμα) στην Ιταλία, όταν το πρόγραμμα των ανδρών ξεκινήσει το Σάββατο.

Adeliia Petrosian, καλλιτεχνικό πατινάζ

Η Petrosian, η 18χρονη Ρωσίδα, είναι η μεγάλη άγνωστη παράμετρος στο καλλιτεχνικό πατινάζ γυναικών. Έλαβε άδεια να αγωνιστεί ως ουδέτερη αθλήτρια και αναμένεται να διεκδικήσει μετάλλιο. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών στη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία, δεν έχει ακόμη συμμετάσχει σε σημαντική διεθνή διοργάνωση. Έχει κερδίσει τα τρία τελευταία ρωσικά πρωταθλήματα. Το ατομικό αγώνισμα γυναικών ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου.

Domen και Nika Prevc, άλμα με σκι

Τα αδέλφια κυριαρχούν στις αντίστοιχες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτή τη σεζόν. Ο 26χρονος Domen Prevc έχει 10 νίκες μέχρι στιγμής, ενώ η 20χρονη αδελφή του Nika έχει 13, συμπεριλαμβανομένων επτά από τις εννέα τελευταίες διοργανώσεις. Και οι δύο κέρδισαν δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του περασμένου έτους και είναι πιθανό να βρεθούν ξανά στο βάθρο στην Ιταλία. Οι αγώνες άλματος σκι ξεκινούν το Σάββατο.

Zoi Sadowski-Synnott, σνόουμπορντ

Η Sadowski-Synnott κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο σλόπσταϊλ και το ασημένιο στο μπιγκ έιρ στο Πεκίνο το 2022 και έκτοτε έχει κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια στα X Games. Στα X Games του 2025, η 24χρονη έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε ένα triple cork 1440 στο σλόουπσταϊλ. Είναι επίσης η υπερασπίστρια του παγκόσμιου τίτλου στο σλόουπσταϊλ. Το σνόουμπορντ γυναικών ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου.

Alex Hall, σκι ελεύθερου στιλ

Ο χαλαρός Hall, που έχει ιταλίδα μητέρα και έζησε ως παιδί στην κοντινή Ζυρίχη της Ελβετίας, ήταν ο χρυσός μεταλλιούχος του 2022 στο slopestyle. Ο 27χρονος σκιέρ ελεύθερου στυλ έχει κερδίσει συνολικά 14 μετάλλια στα X Games κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το slopestyle ανδρών ξεκινά το Σάββατο.

Connor Hellebuyck, χόκεϊ

Η αμερικανική ομάδα είναι τυχερή που έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα στο NHL. Την περασμένη σεζόν, ο 32χρονος Hellebuyck κέρδισε για τρίτη φορά το Vezina Trophy, που απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα του πρωταθλήματος, και έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που κέρδισε το Hart Trophy, που απονέμεται στον MVP του πρωταθλήματος, από το 2015. Ο πρώτος αγώνας χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ είναι στις 12 Φεβρουαρίου εναντίον της Λετονίας.

Kaillie Humphries και Elana Meyers Taylor, bobsled

Θα παραβούμε λίγο τους κανόνες και θα συνδυάσουμε αυτές τις δύο αστέρες του bobsled και εργαζόμενες μητέρες. Η Humphries, 40 ετών, κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια αγωνιζόμενη για τον Καναδά, στη συνέχεια απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα στα τέλη του 2021 και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο monobob στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η Meyers Taylor θα αγωνιστεί στους πέμπτους Ολυμπιακούς Αγώνες της, έχοντας κερδίσει μετάλλια και στις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές της. Τα πέντε μετάλλια της 41χρονης είναι τα περισσότερα στην ιστορία του γυναικείου μπομπσλέι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες γυναικείου μπομπσλέι ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου.

Chloe Kim, σνόουμπορντ

Μια από τις καλύτερες σνόουμπορντερ όλων των εποχών, η Kim επιδιώκει να κερδίσει το τρίτο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο halfpipe. Ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στο halfpipe το 2024 και έχει κερδίσει δύο συνεχόμενους διαγωνισμούς superpipe στα X Games. Αν και τραυματίστηκε νωρίτερα αυτό το χειμώνα, η 25χρονη εξακολουθεί να είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο διαγωνισμός halfpipe γυναικών θα διεξαχθεί στις 11-12 Φεβρουαρίου.

Alysa Liu, καλλιτεχνικό πατινάζ

Πρώην πρωταθλήτρια των ΗΠΑ στην κατηγορία junior, η Liu αποσύρθηκε αρχικά το 2022, επικαλούμενη τις απαιτήσεις των αγώνων καλλιτεχνικού πατινάζ υψηλού επιπέδου. Επέστρεψε το 2024 και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον περασμένο Μάρτιο, καθιστώντας την 20χρονη μία από τις κορυφαίες υποψήφιες για το ολυμπιακό στέμμα.

Ilia Malinin, καλλιτεχνικό πατινάζ

Ο Malinin δεν επιλέχθηκε για την Ολυμπιακή ομάδα το 2022, αλλά ο 20χρονος έχει κερδίσει συνολικά εννέα χρυσά μετάλλια σε πρωταθλήματα των ΗΠΑ, Grand Prix και παγκόσμια πρωταθλήματα. Με το παρατσούκλι «Quad God» (Θεός του Quad) για τα χαρακτηριστικά τετραπλά άλματα του, είναι ο συντριπτικός φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ ανδρών. Ο αγώνας των ανδρών ξεκινά στις 10 Φεβρουαρίου.

Courtney Sarault, πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας

Νικήτρια του World Tour σε τρεις αποστάσεις — 500 μ., 1.000 μ. και 1.500 μ. — η 25χρονη Sarault κέρδισε τον τίτλο της συνολικής σεζόν και θα είναι φαβορί για μετάλλιο σε όλους αυτούς τους αγώνες. Η 11 φορές μεταλλιούχος παγκόσμιου πρωταθλήματος θα επιδιώξει το πρώτο της ολυμπιακό μετάλλιο όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα γυναικών στο short track στις 10 Φεβρουαρίου.

Julia Simon, δίαθλο

Η 29χρονη Σίμον, ασημένια ολυμπιονίκης στο μικτό ρελέ του 2022 και συνολική πρωταθλήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022-23, κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 και κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στον τελευταίο προολυμπιακό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έναν αγώνα μαζικής εκκίνησης 12,5 χλμ. Ωστόσο, πηγαίνει στους Αγώνες υπό το βάρος μιας διαμάχης: η γαλλική ομοσπονδία την απέκλεισε τον Νοέμβριο για κλοπή χρημάτων από μια συμπαίκτριά της, αλλά θα της επιτραπεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Red Gerard, σνόουμπορντ

Ο 25χρονος Gerard κέρδισε το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο slopestyle και βρίσκεται ίσως στην καλύτερη φόρμα του μέχρι τώρα, έχοντας κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στα X Games τα δύο τελευταία χρόνια. Ο αγώνας slopestyle ανδρών ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου.

Alex Ferreira, σκι ελεύθερου στυλ

Αφού κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο το 2018 και το χάλκινο το 2022, ο ειδικός του σκι halfpipe αναζητά το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του. Ο 31χρονος έχει κερδίσει 12 φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι αγώνες σκι ελεύθερου στυλ halfpipe ξεκινούν στις 19 Φεβρουαρίου.

Chevonne Chelsea Forgan και Sophia Kirkby, λουτζ

Το ζευγάρι λουτζ βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο διπλό και κέρδισε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στα παγκόσμια πρωταθλήματα του 2022 και του 2024. Θα κάνουν το ολυμπιακό τους ντεμπούτο όταν το αγώνισμα του διπλού γυναικών εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στις 11 Φεβρουαρίου.

Jona Soundling, σκι αντοχής

Η 31χρονη Ολυμπιονίκης σπριντ στους Αγώνες του Πεκίνου συνέχισε με πέντε χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τις δύο τελευταίες χρονιές και συνεχίζει να διαπρέπει το 2025-26 με νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αποστάσεις και σπριντ. Είναι πρώτη στην κατάταξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σπριντ και δεύτερη στη συνολική κατάταξη πίσω από την Αμερικανίδα Jessie Diggins. Ο αγώνας σκι αντοχής γυναικών ξεκινά το Σάββατο.

Miho Takagi, πατινάζ ταχύτητας

Με επτά ολυμπιακά μετάλλια και 16 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, η Takagi είναι μία από τις πιο διακεκριμένες πατινέρ ταχύτητας όλων των εποχών. Και η 31χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα — ειδικά στα 1.500 μέτρα, όπου ηγείται της κατάταξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο σε αυτή την απόσταση και στους δύο τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο αγώνας των 1.500 μέτρων γυναικών είναι προγραμματισμένος για τις 14 Φεβρουαρίου.

Julia Taubitz, λουτζ

Νικήτρια των τριών τελευταίων τίτλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η 29χρονη Τάουμπιτς φτάνει στην Κορτίνα ως φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα γυναικών. Κέρδισε επίσης τρία χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του περασμένου έτους. Το αγώνισμα λουτζ γυναικών ξεκινά στις 9 Φεβρουαρίου.

Matt Weston, σκελετόν

Από τότε που κατέλαβε την 15η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ο Weston έχει αναρριχηθεί στην κορυφή του αθλήματός του, κατακτώντας παγκόσμιους τίτλους τόσο το 2023 όσο και το 2025. Αυτή τη σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξασφάλισε τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του, κερδίζοντας πέντε από τις επτά κούρσες και τερματίζοντας δεύτερος στις άλλες δύο. Είναι ο σαφής φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο σκελετό ανδρών στις 12-13 Φεβρουαρίου.

Damian Żurek, πατινάζ ταχύτητας

Αν κάποιος μπορεί να νικήσει τον Αμερικανό αστέρα Τζόρνταν Στόλζ στην Ιταλία, ο Ζούρεκ έχει τις καλύτερες πιθανότητες — γιατί μόλις το έκανε. Ο 26χρονος ξεπέρασε τον Stolz σε δύο αγώνες 500 μέτρων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Γερμανία πριν από μια εβδομάδα, καταρρίπτοντας κάθε φορά το ρεκόρ της πίστας.

Με τις πρώτες νίκες του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Źurek βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα τη σωστή στιγμή, καθώς το πρόγραμμα πατινάζ ταχύτητας ανδρών ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου. Ο αγώνας των 500 μέτρων είναι στις 14 Φεβρουαρίου.

Mikaela Shiffrin, αλπικό σκι

Η 30χρονη Σίφριν είναι η πιο επιτυχημένη αλπική σκιέρ όλων των εποχών και αναζητά την αποκατάσταση στην Ιταλία. Χρυσή ολυμπιονίκης στο Σότσι και στο Πιονγκτσάνγκ, έπεσε σε τρεις αγώνες στο Πεκίνο 2022 και δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο σε κανένα από τα έξι αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο σλάλομ, με το πρόγραμμα του αλπικού σκι γυναικών να ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου.

Lindsey Vonn, αλπικό σκι

Η συμμετοχή της είναι αβέβαιη μετά τον τραυματισμό της την Παρασκευή στην τελευταία κατάβαση πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει να βρεθεί στην αφετηρία στις 8 Φεβρουαρίου. Αφού αποσύρθηκε αρχικά το 2019, η 41χρονη σκιέρ επιστρέφει για μια τελευταία προσπάθεια να κατακτήσει την ολυμπιακή δόξα στο Μιλάνο. Εκτός από το ότι είναι τρις Ολυμπιονίκης, η Vonn έχει 45 νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην κατάβαση και 28 στο σούπερ-G, και στις δύο κατηγορίες έχει τις περισσότερες νίκες από οποιονδήποτε άνδρα ή γυναίκα.

Campbell Wright, δίαθλο

Ο 23χρονος Wright γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία από Αμερικανούς γονείς και αποφάσισε να αγωνιστεί για τις ΗΠΑ το 2023. Κέρδισε ασημένιο μετάλλιο σε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα το 2025 και φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος Αμερικανός που θα κερδίσει μετάλλιο στο δίαθλο, το οποίο ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου.

Jordan Stolz, πατινάζ ταχύτητας

Ο Στόλζ τερμάτισε 13ος στα 500 μέτρα και 14ος στα 1.000 μέτρα πατινάζ ταχύτητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, σε ηλικία 17 ετών. Σήμερα, σε ηλικία 21 ετών, είναι ο καλύτερος πατινάζ ταχύτητας στον κόσμο, έχοντας κερδίσει τίτλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα 500, 1.000 και 1.500 μέτρα. Είναι ο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο σε όλα αυτά τα αγωνίσματα, καθώς και στο μαζικό εκκίνηση. Τα αγωνίσματα πατινάζ ταχύτητας ανδρών ξεκινούν στις 8 Φεβρουαρίου.

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Στην Ελλάδα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες μεταδίδονται παραδοσιακά από την ΕΡΤ και το Eurosport.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και οι ελληνικές συμμετοχές

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

21:00 Τελετή Έναρξης (Στάδιο San Siro, Μιλάνο)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

12:30 Αλπικό Σκι: Κατάβαση (Downhill) Ανδρών

14:00 Δρόμοι Αντοχής: Skiathlon Γυναικών (7.5km + 7.5km)

15:30 Πατινάζ Ταχύτητας (Speed Skating): 3000μ Γυναικών

19:00 Ελεύθερο Σκι (Freestyle): Moguls Ανδρών (Τελικός)

19:30 Άλμα με Σκι: Κανονικός Λόφος (Normal Hill) Γυναικών

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

12:30 Αλπικό Σκι: Κατάβαση (Downhill) Γυναικών

14:00 Δρόμοι Αντοχής: Skiathlon Ανδρών (10km + 10km)

14:30 Πατινάζ Ταχύτητας: 5000μ Ανδρών

19:00 Ελεύθερο Σκι: Moguls Γυναικών (Τελικός)

20:15 Λουτζ (Luge): Μονό Ανδρών (3η & 4η διαδρομή)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026

15:00 Αλπικό Σκι: Σύνθετο (Team Combined) Ανδρών (Slalom)

19:30 Άλμα με Σκι: Μικτό Ομαδικό

21:00 Πατινάζ Ταχύτητας: 1500μ Γυναικών

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

14:30 Αλπικό Σκι: Σύνθετο (Team Combined) Γυναικών (Slalom)

15:00 Δρόμοι Αντοχής: Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής (Άνδρες/Γυναίκες) (Ελληνική Συμμετοχή)

19:25 Λουτζ: Διπλό Γυναικών / Διπλό Ανδρών

21:00 Πατινάζ Ταχύτητας: 1500μ Ανδρών

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

12:30 Αλπικό Σκι: Super-G Ανδρών

15:50 Βόρειο Σύνθετο: Ατομικό Ανδρών (Normal Hill/10km)

19:00 Snowboard: Halfpipe Ανδρών

19:55 Ελεύθερο Σκι: Big Air Γυναικών

21:30 Λουτζ: Μικτή Ομαδική Σκυταλοδρομία

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

12:30 Αλπικό Σκι: Super-G Γυναικών

14:00 Δρόμοι Αντοχής: 10km Κλασική Τεχνική Γυναικών (Ελληνική Συμμετοχή: Χαραλαμπίδου/Τίτα)

19:00 Snowboard: Halfpipe Γυναικών

19:55 Ελεύθερο Σκι: Big Air Ανδρών

21:00 Πατινάζ Ταχύτητας: 1000μ Γυναικών

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

14:00 Δρόμοι Αντοχής: 10km Κλασική Τεχνική Ανδρών (Ελληνική Συμμετοχή: Αγγελής)

17:00 Δίαθλο: Σπριντ Γυναικών

17:45 Σκέλετον (Skeleton): Γυναικών / Ανδρών (3η & 4η διαδρομή)

21:00 Πατινάζ Ταχύτητας: 1000μ Ανδρών

21:55 Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Ατομικό Ανδρών (Ελεύθερο πρόγραμμα)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

11:00 / 14:30 | Αλπικό Σκι: Γιγαντιαίο Σλάλομ (Giant Slalom) Ανδρών

13:00 Δίαθλο: Σπριντ Ανδρών

14:00 Δρόμοι Αντοχής: Σκυταλοδρομία 4x5km Γυναικών

19:00 Άλμα με Σκι: Μεγάλος Λόφος (Large Hill) Ανδρών

20:30 Short Track Speed Skating: 1500μ Γυναικών / 1000μ Ανδρών

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

11:00 / 14:30 Αλπικό Σκι: Γιγαντιαίο Σλάλομ (Giant Slalom) Γυναικών (Ελληνική Συμμετοχή: Τσιόβολου)

13:00 Δίαθλο: Καταδίωξη (Pursuit) Γυναικών

14:00 Δρόμοι Αντοχής: Σκυταλοδρομία 4x10km Ανδρών

15:00 Δίαθλο: Καταδίωξη (Pursuit) Ανδρών

19:40 Snowboard: Cross Ανδρών

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

11:00 / 14:30 Αλπικό Σκι: Σλάλομ (Slalom) Ανδρών (Ελληνική συμμετοχή: AJ Γκιννή!

13:10 Δίαθλο: Ατομικό (Individual) Γυναικών

19:40 Snowboard: Cross Γυναικών

21:00 Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Ζευγάρια (Ελεύθερο πρόγραμμα)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026

13:30 Δίαθλο: Ατομικό (Individual) Ανδρών

15:00 Bobsleigh: Μονό Γυναικών (Monobob)

20:30 Short Track Speed Skating: 500μ Γυναικών / 1500μ Ανδρών

21:55 Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Χορός στον Πάγο (Ελεύθερο)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

11:00 / 14:30 Αλπικό Σκι: Σλάλομ (Slalom) Γυναικών (Ελληνική Συμμετοχή: Τσιόβολου)

13:45 Δρόμοι Αντοχής: Ομαδικό Σπριντ (Team Sprint)

14:15 Δίαθλο: Σκυταλοδρομία Μικτή (4x6km)

16:00 Snowboard: Παράλληλο Γιγαντιαίο Σλάλομ (PGS) Ανδρών & Γυναικών

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

14:30 Curling: Τελικός Γυναικών

19:00 Χόκεϊ επί Πάγου: Τελικός Γυναικών

21:55 Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Ατομικό Γυναικών (Ελεύθερο πρόγραμμα)

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

13:30 Δίαθλο: Σκυταλοδρομία Γυναικών

15:15 Bobsleigh: Διπλό Γυναικών

21:00 Πατινάζ Ταχύτητας: Μαζική Εκκίνηση (Mass Start) Ανδρών/Γυναικών

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

12:00 | Δρόμοι Αντοχής: 50km Ελεύθερη Τεχνική Ανδρών

14:30 | Curling: Τελικός Ανδρών

15:30 | Δίαθλο: Σκυταλοδρομία Ανδρών

19:00 | Bobsleigh: Τετραπλό Ανδρών

21:55 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Γκαλά (Επίδειξη)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026