Στην Ιταλία ξεκινούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου), οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.900 αθλητών απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι θα διεκδικήσουν μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Οι αθλητές που θα ανέβουν στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα βραβευτούν με τα πιο ακριβά μετάλλια στην ιστορία των Αγώνων, λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.

Περισσότερα από 700 χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια θα απονεμηθούν στους κορυφαίους αθλητές χειμερινών σπορ του κόσμου που θα συμμετάσχουν σε αγωνίσματα όπως σκι, χόκεϊ επί πάγου, καλλιτεχνικό πατινάζ και κέρλινγκ.

Και ενώ η συναισθηματική τους αξία είναι ανεκτίμητη, μιλώντας με καθαρά χρηματικούς όρους, αυτά τα μετάλλια θα έχουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Ιούλιο του 2024, οι τιμές του χρυσού και του αργύρου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη κατά 107% και 200% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Η αξία του κράματος που χρησιμοποιείται για το χρυσό ανέρχεται σε 2.300 δολάρια έναντι 900 δολαρίων στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024 και 736 δολαρίων στους Χειμερινούς του Πεκίνου, το 2022. Τα ασημένια μετάλλια αξίζουν σχεδόν 1.400 δολάρια, ή τρεις φορές την αξία τους πριν από δύο χρόνια.

Στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές της 4ης Φεβρουαρίου, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 2,4% στην αγορά, φτάνοντας τα 5.054,6 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας κέρδη περίπου 3,4% και κινούμενα κοντά στα 5.100 δολάρια.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στο ασήμι. Η τιμή εκτινάχθηκε κατά 5,8%, αγγίζοντας τα 90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures κατέγραψαν ημερήσια άνοδο της τάξης του 8%, στα 90,16 δολάρια. Πρόκειται για μια από τις ισχυρότερες ημερήσιες αντιδράσεις του μετάλλου τα τελευταία χρόνια.

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Οι Ολυμπιονίκες θα λάβουν μετάλλια κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο μέταλλο από το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο και το Ινστιτούτο Πολυγραφίας. Δεν είναι όμως όλα όσα λάμπουν χρυσός.

Σε ένα χρυσό μετάλλιο, μόνο έξι γραμμάρια από τα συνολικά 506 γραμμάρια (16 ουγγιές) είναι καθαρός χρυσός. Το υπόλοιπο είναι από ασήμι. Τα χάλκινα μετάλλια είναι κατασκευασμένα από χαλκό και, με βάρος 420 γραμμάρια (15 ουγγιές), αξίζουν μόνο περίπου 5,60 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης. (Μια ουγγιά Troy είναι περίπου 10% βαρύτερη από μια κανονική ουγγιά.)

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Baldwin’s με έδρα το Λονδίνο, τα χρυσά ολυμπιακά μετάλλια δεν κατασκευάζονται από καθαρό χρυσό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Η αξία αυτών των μεταλλίων, που ζύγιζαν μόλις 26 γραμμάρια (0,8 ουγγιές Troy), θα ήταν μικρότερη από 20 δολάρια με βάση την τιμή του χρυσού εκείνη την εποχή.

Προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, το ποσό αυτό είναι πιο κοντά στα 530 δολάρια σε σημερινές τιμές.

Ωστόσο, ως συλλεκτικά αντικείμενα, τα ολυμπιακά μετάλλια μπορούν να πωληθούν σε τιμή πολύ υψηλότερη από τη χρηματική τους αξία, δήλωσε ο Dominic Chorney, υπεύθυνος του τμήματος αρχαίων νομισμάτων της Baldwin’s.

Το 2015, η Baldwin’s πούλησε ένα χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης του 1912 για 19.000 λίρες (26.000 δολάρια), όπως δήλωσε στο CNN.

Την επόμενη χρονιά, οι δημοπράτες πούλησαν ένα χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1920 στην Αμβέρσα για 640 λίρες (875 δολάρια).

Το μετάλλιο αυτό «δεν είχε καμία πραγματική αξία», αλλά ήταν περιζήτητο απλώς και μόνο επειδή συνδεόταν με το πιο διάσημο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, πρόσθεσε ο Chorney. Ωστόσο, τα περισσότερα ολυμπιακά μετάλλια δεν θα βγουν ποτέ προς πώληση. «Σχετικά λίγοι Ολυμπιονίκες πωλούν τα μετάλλιά τους, επειδή τα εκτιμούν», είπε.

«Παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, οι τιμές του χρυσού και του αργύρου θα μπορούσαν να ωθήσουν την οικονομική αξία των ολυμπιακών μεταλλίων ακόμη υψηλότερα. Η ζήτηση για τα πολύτιμα μέταλλα είναι πιθανό να παραμείνει ισχυρή, δεδομένης της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των αυξανόμενων επιπέδων δημόσιου χρέους», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

«Φαντάζομαι ότι τα χρυσά και ασημένια μετάλλια για τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (το 2028) θα είναι ακόμη πιο ακριβά από ό,τι είναι τώρα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες», σημείωσε.

Με πληροφορίες από CNN.