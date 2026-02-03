Τουλάχιστον έξι μέρες κρατούσαν ζωντανό τον 27χρονο οι απαγωγείς του στη Νέα Πέραμο πριν τον εκτελέσουν και βρεθεί νεκρός από περιπατητή στην περιοχή.

Η ιατροδικαστική έδειξε ότι το θύμα έφερε εννέα τραύματα από πυροβόλα όπλα στην πλάτη κι ένα στο κεφάλι, κάτι που δείχνει πως ο άτυχος άνδρας πιθανόν να έτρεχε για να σωθεί. Βρέθηκαν επίσης σημάδια βασανισμού του, όπως εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Αυτό που εξετάζουν οι Αρχές είναι η αρπαγή να έγινε με σκοπό να εκβιάσουν τον 27χρονο ή να του αποσπάσουν χρήματα, πιθανόν κάποια πληροφορία, ή να έχουν κάποιο άλλο όφελος, αναφέρει το ρεπορτάζ του Star.

Ενδεχομένως πίσω από την εκτέλεση να κρύβονται οικονομικές διαφορές ή ίσως ο 27χρονος γνώριζε πράγματα και κάποιοι θέλησαν να του κλείσουν το στόμα.

Δεν αποκλείουν επίσης το κίνητρο της μαφιόζικης αυτής εκτέλεσης να συνδέεται με προσωπικές, επαγγελματικές διαφορές ή άλλες άγνωστες συναλλαγές που πιθανόν να είχε και να μην τις γνώριζαν οι δικοί του άνθρωποι. Ερευνάται το σενάριο να τον πίεζαν όλες αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να υποκύψει σε τυχόν απαιτήσεις τους, κάτι που ίσως αρνήθηκε ή ακόμα και να τους έδωσε αυτό που ζητούσαν, αλλά οι δράστες να ήταν αποφασισμένοι να τον βγάλουν από την μέση.

Ένα ακόμα σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για τη λεγόμενη «αρπαγή τίγρη», όρος που χρησιμοποιούν οι Αρχές όταν αναφέρονται σε περιπτώσεις ολιγόωρης απαγωγής, κατά τις οποίες τα θύματα απελευθερώνονται γρήγορα, αφού καταβληθούν μικρά λύτρα.

Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση δεν πήγε καλά και κατέληξε στη δολοφονία του 27χρονου, πιθανόν γιατί αναγνώρισε τους δράστες. Ακόμα περισσότερο περιπλέκει την υπόθεση το γεγονός ότι κατά την πολυήμερη κράτηση του, κανένας δεν επικοινώνησε με την οικογένεια για να ζητήσει χρήματα για την απελευθέρωση του.

«Περίεργη υπόθεση»

Μιλώντας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στο ΕΡΤnews χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ περίεργη καθώς ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ποινικά τις αστυνομικές Αρχές εκτιμώντας ότι «οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που είναι αρκετά έμπειροι θα καταφέρουν να ρίξουν φως και σε αυτή την υπόθεση

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου είναι πολλά. Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το παζλ της σκοτεινής υπόθεσης.

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι δράστες δεν φαίνεται να επικοινώνησαν με την οικογένεια για να ζητήσουν λύτρα. Πού, πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Όλα αυτά μένει να απαντηθούν από την έρευνα του Ανθρωποκτονιών.

Οι επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις του θύματος βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κίνητρα ή πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται επίσης πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους, ενώ, εξετάζεται και αν η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024.