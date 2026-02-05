«Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα συντάσσεται με την Ευρώπη και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα «πυρά» που εξαπέλυσε σε βάρος της Αθήνας η Μόσχα.

«Όποια απόφαση έχουμε λάβει είναι στη λογική αυτή» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η επίθεση Λαβρόφ

Δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, η Μόσχα κατηγορεί την Ελλάδα πως έθεσε τέλος σε μια συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία και πως «ήταν «από τους πρώτους που έδωσαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις της ελληνικής ηγεσίας για τα αποτελέσματα της ρωσικής διπλωματικής δραστηριότητας το 2025, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι με την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, είχε οικοδομηθεί επί πολλές δεκαετίες.

Τόνισε ότι διαλύθηκε ένα ευρύ φάσμα της ρωσοελληνικής συνεργασίας, που εκτεινόταν από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι, σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν έχει καταγραφεί καμία μεταβολή στη στάση της επίσημης Αθήνας απέναντι στη Μόσχα.

Παράλληλα, καταλόγισε στην ελληνική διπλωματία την υιοθέτηση «επιθετικών αντιρωσικών δηλώσεων» και τη διατύπωση «αβάσιμων ρωσοφοβικών κατηγοριών», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία, όπως είπε, δεν θα επέτρεπε ποτέ να συμβεί κάτι αντίστοιχο εις βάρος της Ελλάδας.