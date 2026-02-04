Στους 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών μεταναστών μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα μεσάνυχτα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε 11 άνδρες και 4 γυναίκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε αντιμέτωπο με ταχύπλοο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε παράτυπους μετανάστες και φέρεται να συνδέεται με κύκλωμα διακινητών. Το συμβάν εκτυλίχθηκε κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε επεισόδιο με τους διακινητές, κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού, με αποτέλεσμα άτομα να πέσουν στη θάλασσα στην περιοχή Μυρσινίδι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο από τα δύο σκάφη προσέκρουσε στο άλλο, καθώς και τα δύο φέρεται να ανέπτυξαν ταχύτητα τη στιγμή του επεισοδίου. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σύγκρουση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σφοδρή, κάτι που αποτυπώνεται και στη σοβαρότητα των τραυματισμών των διασωθέντων.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ωστόσο, τα τραύματα των ανθρώπων που διασώθηκαν δεν επιβεβαιώνουν μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σενάριο.

Πόσα άτομα επέβαιναν στην λέμβο

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στη λέμβο επέβαιναν περίπου 35 άτομα. Μετά τη σύγκρουση ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεγάλης κλίμακας, με τη συμμετοχή τεσσάρων πλωτών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικού σκάφους με δύτες, καθώς και εναέριων μέσων. Στην περιοχή επιχειρεί και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται συνολικά 25 τραυματίες μετανάστες, εκ των οποίων τρεις φέρουν σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι.

Χειρουργούνται οι τραυματίες

Την ίδια ώρα νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες.

Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρονται σε θαλάμους για νοσηλεία.

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Τραυματίστηκαν στελέχη του Λιμενικού

Παράλληλα, τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο της Χίου. Ο άνδρας φέρει εξάρθρωση ώμου, ενώ η γυναίκα υπέστη εγκεφαλική διάσειση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με πέντε ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο και να πραγματοποιούν διακομιδές τραυματιών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων συνεχίζονται, ενώ η θαλάσσια περιοχή παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, σε συνεργασία με δυνάμεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά, διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και την εμπλοκή κυκλωμάτων διακίνησης.