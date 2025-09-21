Καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, καθώς πραγματοποιήθηκε αποβίβαση όλων των επιβατών και οχημάτων του στο λιμάνι της Χίου, λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίος-Πειραιας και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.

Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.