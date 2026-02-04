Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, (ΟΣΕΘ) ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι παραιτήσεις έρχονται μετά τα διαδοχικά περιστατικά, το τελευταίο διάστημα, με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός επανειλημμένα έχει δηλώσει πως «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» .