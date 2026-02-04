Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:
Celia Kritharioti: Το ιστορικό ντεμπούτο της ως επίσημης προσκεκλημένης στην Εβδομάδα Μόδας, η υψηλή ραπτική με έμπνευση από old Hollywood και οι διεθνούς φήμης καλεσμένοι της.
Όσκαρ και BAFTA με ελληνικό άρωμα.
Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση.
Ο Γιώργος Λάγιος μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο που λειτουργούμε απέναντι στον εαυτό μας και δηλώνει: «Όταν ερωτεύεσαι, αισθάνεσαι εγκεφαλικό χάος».
Μόδα και ομορφιά με τα πιο must-have items.
HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.