5 το πρωί: Τραγωδία στη Χίο – Μυστήριο με τη δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Στον μικρό τελικό η Εθνική Γυναικών
Δύσκολη μέρα ξημερώνει στο Ανατολικό Αιγαίο, με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων να συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, μετά το ναυτικό δυστύχημα που ακολούθησε το επεισόδιο μεταξύ σκάφους του Λιμενικού και λέμβου έμφορτης με πρόσφυγες - μετανάστες
1
Σύγκρουση Λιμενικού με διακινητές στη Χίο – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου: Την Τρίτη το βράδυ, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης του σκάφους, οι διακινητές κινήθηκαν προς το περιπολικό με αποτέλεσμα σύγκρουση και ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα.
- Νεκροί και τραυματίες: Το περιστατικό προκάλεσε δεκάδες νεκρούς, αλλά και τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά. Δύο στελέχη του Λιμενικού έχουν επίσης τραυματιστεί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου για τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης, ο αριθμός των νεκρών έφτανε τους 15, ενώ οι τραυματίες ήταν 24, αλλά αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.
- Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε εξέλιξη: Το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει την έρευνα για αγνοούμενους με τη συνδρομή τεσσάρων πλωτών, ενός ιδιωτικού σκάφους με δύτες και εναέρια υποστήριξη από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χρησιμοποιούνται θερμικές κάμερες, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο και έχει κινητοποιηθεί η Υπηρεσία Πληροφοριών για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.
2
Τα σενάρια για τον 27χρονο στη Νέα Πέραμο
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου, που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την έρευνα, χωρίς ωστόσο να εμπλέκεται στην υπόθεση. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει νέο βιντεο, στο οποίο καταγράφεται το όχημα όπου οι δράστες είχαν επιβιβάσει με βία το θύμα, αφού προηγουμένως τον ακινητοποίησαν έξω από το σπίτι του.
- Τι έδειξε η ιατροδικαστική; Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο 27χρονος εκτελέστηκε με δέκα πυροβολισμούς, κυρίως στην πλάτη, ενώ έφερε κακώσεις στο πρόσωπο από γροθιές που αποδίδονται στην ημέρα της απαγωγής. Μία ώρα πριν τη δολοφονία οι δράστες έδωσαν στο θύμα φαγητό, ενώ μετά το έγκλημα έβαλαν φωτιά στη σορό, καταστρέφοντας κρίσιμα στοιχεία.
- «Αρπαγή τίγρης»; Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι αυτό της λεγόμενης «αρπαγής τίγρη», δηλαδή μιας ολιγόωρης απαγωγής με στόχο την καταβολή μικρών λύτρων. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιχείρηση φέρεται να εκτροχιάστηκε και να κατέληξε στη δολοφονία του 27χρονου, πιθανόν επειδή αναγνώρισε τους δράστες.
3
Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Απολυτήριο
- Τι αλλάζει; Την έναρξη εθνικού διαλόγου, υπερκομματικού χαρακτήρα, για το νέο Εθνικό Απολυτήριο και την αναμόρφωση του Λυκείου ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως διευκρινίστηκε, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, ενώ πρώτος πιθανός ορίζοντας εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι η Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2027-2028, επηρεάζοντας τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου.
- Οι πέντε πυλώνες: Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες που καλύπτουν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Επικεντρώνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τη σχολική ζωή, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις σχολικές και ψηφιακές υποδομές, καθώς και στη διακυβέρνηση του συστήματος.
- Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην αντιπολίτευση η πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο, με τα κόμματα να κάνουν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση χωρίς σαφές σχέδιο. Το ΠαΣοΚ δηλώνει παρόν στον διάλογο, ζητώντας συναινετική μεταρρύθμιση με συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν τον κίνδυνο ενός πιο εξοντωτικού εξεταστικού συστήματος που θα εντείνει τις ανισότητες και την πίεση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
4
Η εξαφάνιση της Λόρας και τα βασικά δεδομένα της έρευνας
- Η επιβεβαίωση του ταξιδιού στη Γερμανία και οι καθυστερήσεις: Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνδέεται πλέον επίσημα με αεροπορικό ταξίδι στη Γερμανία, καθώς η Lufthansa επιβεβαίωσε –μετά από 25 ημέρες και πέντε αιτήματα– ότι η ανήλικη πέταξε μόνη της για Φρανκφούρτη, πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της. Η καθυστερημένη ανταπόκριση της εταιρείας προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ πλέον η υπόθεση έχει περάσει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των γερμανικών Αρχών.
- Σκιές γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον: Μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων του περιβάλλοντος περιγράφουν μια οικογένεια κλειστή και απομονωμένη, με έναν πατέρα αυταρχικό, φοβικό και καχύποπτο, και μια μητέρα εμφανώς εκφοβισμένη. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας, στοιχείο που ενδέχεται να εξηγεί τη φυγή της Λόρας.
- Το ενδεχόμενο καθοδήγησης και διαδικτυακής υποστήριξης: Συγγενείς από τη Γερμανία, και συγκεκριμένα ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης και η μητέρα του, εκτιμούν ότι η Λόρα δεν έδρασε μόνη της, αλλά πιθανότατα υποστηρίχθηκε ή καθοδηγήθηκε από άτομα μέσω διαδικτύου. Τα δύο κινητά τηλέφωνα, η χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών και η οργανωμένη διαδρομή ενισχύουν το σενάριο ότι κάποιος τη βοήθησε να οργανώσει και να εκτελέσει το ταξίδι, ενώ παραμένει άγνωστο αν βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.
5
Με ψηλά το κεφάλι στον μικρό τελικό η Εθνική Πόλο Γυναικών
- Στα πέναλτι η ήττα: Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών ηττήθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία με 12-11, στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Πορτογαλίας, αφού το ματς είχε φτάσει στην παράταση (8-8). Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον μικρό τελικό, όπου την Πέμπτη (19:15) θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία.
- Νίκη-θρίλερ για Παναθηναϊκό: Το «τριφύλλι» νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης 82-81 στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της (16-10). Ο Σλούκας (22π) και ο Γκραντ (19π, 7ασ) ξεχώρισαν, ενώ ο Λεν εντυπωσίασε για τη Ρεάλ. Παρά τις αποβολές και τις δυσκολίες, η ομάδα γύρισε το παιχνίδι στην 4η περίοδο, με τον Γκραντ να δίνει το νικητήριο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα.
- Ήττα στις λεπτομέρειες: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Ντουμπάι από την ομώνυμη ομάδα, μετά από συγκλονιστική παράταση, με ρυθμό θρίλερ και τα μεγάλα σουτ του Φουρνιέ να μην αρκούν. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν άσχημα, αντέδρασαν στο τέλος, αλλά πλήρωσαν λάθη και αστοχίες, με τον Καμπενγκέλε να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους, στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.