Πληγώθηκε από τον Καμπενγκέλε και τον κακό του εαυτό στην παράταση ο Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες δεν έκαναν την καλύτερή τους εμφάνιση, έβαλαν μεγάλα σουτ στο τέλος, αλλά δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη φόρα τους.

Ετσι, το σερί έσπασε στο Ντουμπάι, με το τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ στην εκπνοή να μην αποδεικνύεται αρκετό.

Σε αντίθεση με τα… πολλά προηγούμενα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο Ντουμπάι. Με εξαίρεση ένα fadeaway του Ντόρσεϊ, δεν έκανε τίποτα σωστά στην επίθεση, ενώ στην άμυνα δεχόταν εύκολα καλάθια, με το σκορ να φτάνει στο 9-2.

Ωστόσο, ένα γρήγορο 7-0 ήταν αρκετό για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ολυμπιακός δε διορθώθηκε αμυντικά και η διαφορά ανέβηκε ξανά στους επτά, ενώ και επιθετικά υπήρχε αστοχία. Οι πρώτες αλλαγές δε βοήθησαν, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο 26-17 της περιόδου. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα διψήφια.

Το ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο ήταν καλύτερο, κυρίως αμυντικά. Η διαφορά έπεσε στους τρεις πριν τα μισά (33-30), αλλά ανέβηκε ξανά. Δεν άργησε, μάλιστα, να πάει και στα διψήφια. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 52-40.

Στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Γκόλεματς έκανε καλή διαχείριση. Ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να βρει μεγάλο σουτ, με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο μοναδικός σταθερός επιθετικός του.

Με δύο συνεχόμενα γκολ – φάουλ (Γουόρντ – Βεζένκοφ), οι Πειραιώτες έκοψαν για πρώτη φορά μετά από ώρα τη διαφορά στους έξι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε συνολικά το μπάσκετ του και κατάφερε να πάει στην τέταρτη περίοδο μόνο στο -4 (74-70).

Στο ξεκίνημα, η διαφορά έπεσε στους δύο, όμως η Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους δέκα ξανά, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολύ νωρίς τα φάουλ του.

Εκεί, προσπάθησε να το πάρει πάνω του ο Φουρνιέ. Με δύο μεγάλα καλάθια έκοψε τη διαφορά στους τέσσερις, με τον Καμπενγκέλε να απαντά με τρίποντο. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετές άστοχες προσπάθειες, που ήταν ουσιαστικά χαμένες ευκαιρίες.

Ο Φουρνιέ ήταν… η μόνη λύση. Με έμμεσο τρόιποντο, μείωσε ξανά στους τέσσερις. Ο Πίτερς έχασε βολή τεχνικής ποινής, όμως έβαλε τεράστιο τρίποντο και ανάποδο λέι απ στον αιφνιδιασμό. Αυτό το… πεντάποντο έφερε μπροστά με έναν πόντο τον Ολυμπιακό!

Ο Ράιτ πήγε στις βολές με 1:48 και τις έβαλε. Ο Ολυμπιακός έχασε πολλαπλές ευκαιρίες στην επίθεση και έφαγε ελεύθερο λέι απ στον αιφνιδιασμό.

Στα 44 δευτερόλεπτα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σηκώθηκε για τρεις και παρότι αστόχησε, κέρδισε φάουλ για τρεις βολές. Από αυτές, έβαλε τις δύο για να πάει το σκορ στο 93-92.

Η άμυνα βγήκε, όμως ο Ολυμπιακός δεν πήρε το ριμπάουντ. Ράιτ και Τζόουνς διεκδίκησαν τη μπάλα, με τους διαιτητές να δείχνουν τζάμπολ στα 19.3. Ο Τζόουνς κέρδισε το τζάμπολ, ο Ολυμπιακός επιτέθηκε, όμως Ντόρσεϊ και Φουρνιέ αστόχησαν στις προσπάθειες που πήραν. Το φάουλ έγινε στον Καμπενγκέλε στα 3.3. και εκείνος τις έβαλε, στέλνοντας τη διαφορά στους τρεις.

Ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ, θέλοντας ένα μεγάλο σουτ. Και το βρήκε. Ο φοβερός Φουρνιέ έκανε προσποίηση στον Αντερσον και έβαλε τρίποντο για να ισοφαρίσει. Στο ρολόι έμειναν 0.5. Την επίθση την πήρε ο Μπέικον, που σούταρε από μέση απόσταση εύστοχα, αλλά δεν πρόλαβε!

Ήττα στις λεπτομέρειες

Στην παράταση οι ερυθρόλευκοι μπήκαν με τρίποντο του Γουόκαπ! Ο Ράιτ πήγε στις βολές και έβαλε και τις δύο, ενώ μετά την άμυνα της Ντουμπάι, σκόραρε για δύο ο Μπέικον. Ο Ντόρσεϊ έχασε δίποντο και ο Καμπενγκέλε σκόραρε. Ολα λάθος στην επίθεση, με τον Γουόκαπ να χάνει κι αυτός εύκολο καλάθι. Παρότι η άμυνα βγήκε, ο Ντόρσεϊ έκανε τραγικό λάθος και η Ντουμπάι έβαλε… τσάμπα καλάθι για να στείλει τη διαφορά στους πέντε με 1:54.

Νέο χαμένο καλάθι από τον Φουρνιέ, νέο εύκολο σουτ από τον Μπέικον και η διαφορά στους επτά. Τάιμ άουτ, νέο χαμένο καλάθι από τον Μιλουτίνοφ και… πρακτικά τέλος.