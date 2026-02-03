Η πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει τον ρόλο του στον διάλογο και καλεί σε συναινετική μεταρρύθμιση, ενώ το ΚΚΕ καταγγέλλει τις εξαγγελίες ως επιθετικές για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τονίζοντας τους κινδύνους από τις εξοντωτικές εξετάσεις και την Τράπεζα Θεμάτων.

ΠΑΣΟΚ: «Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να θυσιάζεται στην επικοινωνία»

Κοινή ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας, και του Σωκράτη Κάτσικα, Γραμματέα του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, υπογραμμίζει τον ρόλο του κόμματος στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο.

«Τον Ιούνιο του 2024 το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει τον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο», σημειώνουν, υπενθυμίζοντας πως η αρχική συμφωνία όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης οδήγησε στην έναρξη του διαλόγου, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της κυβέρνησης.

Καταγγελία επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση για την καθυστέρηση και την επικοινωνιακή της διαχείριση: «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διάλογο από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, υπηρετώντας τον προεκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ».

Όπως τονίζουν, το Εθνικό Απολυτήριο υπήρχε στο κυβερνητικό πρόγραμμα από το 2019, αλλά η έλλειψη δράσης οδήγησε σε άνοδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και κόστος για το δημόσιο σχολείο.

Οδικός χάρτης και προτάσεις ΠΑΣΟΚ

«Εμείς θα συμμετάσχουμε στον διάλογο όχι ως σχολιαστές, αλλά με προτάσεις σε τρία βασικά θέματα», αναφέρουν:

Αναβάθμιση του Λυκείου και κατοχύρωση της μορφωτικής του αυτοτέλειας

Κατάργηση των Πανελλαδικών υπό τη σημερινή άδικη μορφή

Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών για την εκπαίδευση των παιδιών

«Θα είμαστε παρόντες με σχέδιο, με ανοιχτά αυτιά αλλά και καθαρή φωνή», καταλήγει η ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας πως η Παιδεία πρέπει να λειτουργεί ως μοχλός απελευθέρωσης δυνατοτήτων και όχι ως μηχανισμός αναπαραγωγής ανισοτήτων.

ΚΚΕ: «Οι αλλαγές προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στους μαθητές»

Το ΚΚΕ εκφράζει έντονη αντίθεση στις εξαγγελθείσες αλλαγές: «Οι αλλαγές στο Λύκειο που έως τώρα έχουν εξαγγελθεί, προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση στις μαθήτριες και στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να μείνουν στα χαρτιά!»

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, προβλέπονται εξοντωτικές διαδικασίες τύπου πανελλαδικών από την Α’ Λυκείου με θέματα 100% από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ συνεχίζουν κανονικά οι Πανελλαδικές. «Παιδιά από 15 ετών θα βιώνουν το άγχος της Γ’ Λυκείου και στην Α’ και Β’ Λυκείου», σημειώνουν, προσθέτοντας πως οι εκπαιδευτικοί απομακρύνονται από τον παιδαγωγικό τους ρόλο, καθώς χάνουν τη δυνατότητα να επιλέγουν θέματα ανάλογα με το επίπεδο της τάξης.

Κριτική στο υποκριτικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την υποκρισία της κυβέρνησης σχετικά με το ενδιαφέρον για τη μαθητική προσπάθεια: «Το σχολείο είναι άχαρο και βαρετό, με παντελή απουσία καλλιτεχνικών μαθημάτων, προβλήματα υποδομών και αυταρχισμό».

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει πως η κυβέρνηση δίνει το «σήμα» με μέτρα για τα πανεπιστήμια, όπως τα ιδιωτικά πτυχία χωρίς πανελλαδικές και τα επί πληρωμή τμήματα σε δημόσια πανεπιστήμια, όπως η Ιατρική Κύπρου με δίδακτρα 20.000 ευρώ τον χρόνο και βάση εισαγωγής 11,7.