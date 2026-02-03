Ένταση επικράτησε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού βρέθηκε αντιμέτωπο με ταχύπλοο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε παράτυπους μετανάστες και φέρεται να σχετίζεται με δίκτυο διακινητών.

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί από τους επιβαίνοντες. Σκάφη του Λιμενικού μεταφέρουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τη διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Εως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Παράλληλα, έχει τεθεί σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην περιοχή επιχειρεί και ελικόπτερο Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με τη χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων στη θάλασσα.

Η θαλάσσια περιοχή παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά, καθώς και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, με αυτόπτες μάρτυρες ωστόσο να κάνουν λόγο για πολλούς βαριά τραυματισμένους επιβαίνοντες στο σκάφος.