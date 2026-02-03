Στα πέναλτι λύγισε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών απέναντι στην Ουγγαρία και έτσι θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, παρά τις πολλές αλλαγές που έγιναν στην ομάδα, πήγαν στην Πορτογαλία με στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Μπορεί αυτό να μην είναι το χρυσό, ωστόσο θα έχουν την ευκαιρία να φύγουν με το χάλκινο. Ο αντίπαλός τους θα προκύψει από την ηττημένη του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Ιταλία και την Ολλανδία.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (05/02) και θα αρχίσει στις 19.15. Ο τελικός θα αρχίσει στις 21.15 με την Ουγγαρία να περιμένει να μάθει την αντίπαλό της. Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.