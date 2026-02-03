Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (3/2) η κατάθεση της συντρόφου του νεαρού άνδρα, η οποία θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τις έρευνες, αν και η ίδια δεν θεωρείται πως εμπλέκεται στην υπόθεση. Η ίδια ήταν μάρτυρας της αρπαγής του συντρόφου της στη Νέα Πέραμο, παρακολουθώντας από το θυροτηλέφωνο του σπιτιού της την στιγμή της απαγωγής.

Μάλιστα, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι είδε μαυροφορεμένους άνδρες να αρπάζουν τον σύντροφό της και να τον βάζουν με τη βία μέσα στο αυτοκίνητό τους. Στην κατάθεσή της ρωτήθηκε αν το θύμα είχε εκφράσει φόβο ή αν βρισκόταν υπό καθεστώς προστασίας, κάτι που αρνήθηκε.

Ωστόσο, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο που η σύντροφος είχε αναφέρει πως ο νεαρός πρόλαβε και χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού τους, αυτό δεν προκύπτει από τα στοιχεία καθώς η απαγωγή έγινε πριν προλάβει ο 27χρονος να φτάσει στο σπίτι του.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες αποδείχθηκε το νέο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε αυτό καταγράφεται το αυτοκίνητο, που λίγο νωρίτερα είχαν επιβιβάσει με τη βία τον 27χρονο, αφού πρώτα τον είχαν ακινητοποιήσει έξω από το σπίτι του.

Ο συσχετισμός με τη δολοφονία στη Μάνδρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία στέκεται στην παρατήρηση ότι η εταιρία του θύματος είναι η συνέχεια της εταιρίας που είχε επιχειρηματίας ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα με παρόμοιο τρόπο.

«Να πούμε ότι είναι μία εταιρία που λειτουργούσε αρκετά χρόνια, η οποία παρέχει προσωπικό σε εργοστάσια, εταιρίες της περιοχής. Είναι μία εταιρία με μεγάλα κέρδη. Υπήρχαν ενδείξεις και είχε ερευνήσει η Ελληνική Αστυνομία μήπως από αυτήν την εταιρία γινόταν υφαρπαγή χρημάτων ή εισφορών ή αν δινόταν προσωπικό σε κάποιες εταιρίες προκειμένου κάποιες να αντλήσουν πληροφορίες για τη λειτουργία των εταιριών ούτως ώστε να γίνονται εύκολα διαρρήξεις, επιθέσεις. Σε αυτήν την εταιρία, την είχε ένας 47χρονος που δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα και ένας ακόμα, άτομο αλβανικής καταγωγής», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο Αλβανός είχε θεωρηθεί ύποπτος για τη δολοφονία τότε, το 2024 στη Μάνδρα, γιατί είχε οικονομικές διαφορές στα πλαίσια αυτής της εταιρίας με τον 47χρονο που δολοφονήθηκε τότε. Είναι αυτός που ακούσαμε να χάνει τη ζωή του στο τροχαίο λίγο καιρό αργότερα, τον Απρίλιο του ’24 στην περιοχή της Ελευσίνας. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος, που ήξερε και τον Αλβανό, συνέχισε την δραστηριότητα αυτήν και τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξε επίσης μία εταιρία παροχής προσωπικού».

Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

«Περίμενα να μου πουν ‘στείλτε λεφτά, έλα εσύ η ίδια εδώ και να φύγει ο γιος σου’. Ούτε μαφιόζους δεν έχουν σκοτώσει με τόσες σφαίρες. Γιατί το δικό μου το αγοράκι;».

Η μητέρα του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ξεσπά αποκλειστικά στο MEGA. Τόσες ημέρες περίμενε μάταια μία επικοινωνία, ένα σημάδι.

«Μακάρι να ήξερα, εγώ η ίδια να πήγαινα να τους έβρισκα. Δεν ξέρετε τι περνάω να μεγαλώνω ένα παιδί τόσα χρόνια. Σας παρακαλώ, μιλήστε αν ξέρετε κάτι, αν είδατε κάτι. Μάνα σας γέννησε. Αυτά τα κτήνη δεν τα γέννησε μάνα».

Ψάχνει το «γιατί», την ώρα που τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή σοκάρουν. Οι άγνωστοι που τον κρατούσαν επί 6 μέρες, την περασμένη Κυριακή τον εκτέλεσαν με 10 σφαίρες πισώπλατα. Η τελευταία μάλιστα ήταν η χαριστική, στο πίσω μέρος του κρανίου του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι, γιατί μου τον σκοτώσανε».

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, οι δράστες που μία ώρα πριν τον εκτελέσουν τού έδωσαν τροφή, επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά, θέλοντας να σβήσουν οποιαδήποτε ίχνη υπήρχαν στα χέρια του: αποτυπώματα, τυχόν DNA στα νύχια και σημάδια από δέσιμο.

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε»

Ο πατέρας του 27χρονου ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρε, o 27χρονος κινδύνευε, ενώ είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει από τις παρέες που έχει. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Έτσι έλεγε ο γιος μου. Μου το είχε πει εδώ και ολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια».

«Εγώ ξέρω ότι κινδύνευε. Μου το είχε πει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν μου έλεγε… Μου το είχε πει πλάγια. Μου λέει ‘κινδυνεύει η μάνα μου και πρέπει να πάω κάτω’. Να πάει στην Κρήτη να μείνει. Εγώ του φώναζα να κόψει τις παρέες και του λέω ‘Μανώλη, με αυτά που κάνεις θα το φας στο κεφάλι σου’».

Τον Δεκέμβριο άνοιξε εταιρία

Το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε βγει ζωντανός από τροχαίο στο οποίο είχε σκοτωθεί ένας από τους καλύτερους φίλους του.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αναλύουν καρέ καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα οποία έχει καταγραφεί η πορεία του αυτοκινήτου των κακοποιών που έφερε πλαστές πινακίδες. Ψάχνουν το κρησφύγετο, εκεί όπου κρατούσαν τον 27χρονο τις τελευταίες ημέρες. Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους.

Εκτός από το αυτοκίνητο, ούτε το κινητό του θύματος έχει εντοπιστεί. Οι δράστες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κατέστρεψαν και το πέταξαν.

Είχαν χακάρει τον λογαριασμό του στο παρελθόν

Πριν από τρία χρόνια φαίνεται πως οι λογαριασμοί του 27χρονου στα social media, είχαν χακαριστεί με τους φίλους του να δέχονται μηνύματα τα οποία του απέτρεπαν από το να επικοινωνούν μαζί του καθώς υποστήριζαν πως ήταν νεκρός.