Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, στο Telecom Center Athens, με τον αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη. Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν γενικά εξαιρετικός (19π, 7ασ), όπως και ο Κώστας Σλούκας (22π), που ηγήθηκε της ομάδας. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν έναν φοβερό Αλεξ Λεν (18π), που ήταν καλύτερος κι από τον Ταβάρες, έκλεισαν το ματς χωρίς πεντάρι, λόγω αποβολών, αλλά πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με άθλια άμυνα. Δέχθηκε τρία πολύ γρήγορα ελεύθερα τρίποντα, με τους Μαδριλένους να βρίσκουν τέτοια σε όλη την περίοδο, που έκλεισε στο 16-26, με τη διαφορά νωρίτερα να είχε φτάσει τους 13.

Ο Κώστας Σλούκας έπαιρνε πάνω του την επίθεση του Παναθηναϊκού και παρότι τα μαδριλένικα ελεύθερα μειώθηκαν, η διαφορά έφτασε στους 14. Ωστόσο, ο αρχηγός το πήρε από νωρίς πάνω του: με καλές άμυνες και μεγάλα καλάθια του Σλούκα, η διαφορά έπεσε γρήγορα στους έξι.

Γενικά, ο Παναθηναϊκός έπαιζε πολύ βελτιωμένο μπάσκετ, όμως δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα ή να φτάσει πολύ κοντά. Το ημίχρονο, έτσι, ολοκληρώθηκε στο 36-44.

Ο Παναθηναϊκός είχε αφήσει πίσω τον κακό του εαυτό και επέστρεψε. Πήρε προβάδισμα ενός πόντου και παρότι είδε τη Ρεάλ να προσπερνά εκ νέου, δεν την άφησε να ξεφύγει.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, δύο τρίποντα έφεραν για πρώτη φορά τους «πράσινους» στο +5! O Παναθηναϊκός έμεινε μπροστά και ισοφαρίστηκε, μετά από αρκετή ώρα, στο 73-73, με τον Λεν να έχει δώσει πολλά στη Ρεάλ και να έχει κερδίσει αποβολή από τον Χολμς.

Η ομάδα του Αταμάν έχασε πολλά σουτ και έδωσε δικαιώματα. Στο 75-75, ο Λεν πήρε τη μπάλα και κάρφωσε, κερδίζοντας και φάουλ στα 30.8. Αυτό το φάουλ απέβαλε και τον Φαρίντ, με τον Αταμάν να ρίχνει μέσα τον Ρογκαβόπουλο. Ο Λεν έβαλε και τη βολή, με το σκορ να πάει στο 75-78.

Στα 22.6, ο Σλούκας έβαλε τεράστιο λέι απ! Και η άμυνα, όχι απλά βγήκε, αλλά οδήγησε και σε τεράστιο κλέψιμο, που με τη σειρά του έφερε και τεράστιο τρίποντο του Χουάντσο, που έστειλε το σκορ στο 80-78!

Στα 8.7, όμως, ο Γκραντ έκανε τεράστιο λάθος, κάνοντας φάουλ στον Χεζόνια, ενώ είχε ήδη πάρει βηματισμό. Ο Κροάτης σκόραρε και κέρδισε βολή, την οποία έβαλε.

Ο Γκραντ, όμως, δε δεχόταν να μείνει ως αρνητικός πρωταγωνιστής! Πήρε την τελευταία μπάλα, έβαλε τεράστιο καλάθι και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, αφού οι Μαδριλένοι δεν είχαν τάιμ άουτ!

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 9, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 3, Σλούκας 22 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 19 (1), Τολιόπουλος, Φαρίντ 6, Ερνανγκόμεθ 9 (3), Μήτογλου 2.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 2, Αμπάλδε 8 (2), Καμπάσο 11 (1), Οκέκε 8 (2), Πρόσιντα 3, Χεζόνια 13 (2), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 2, Φελίς 5, Λεν 18.