Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST TV στην Καλαμάτα.
Με αφορμή την παρουσία του στην πόλη έπειτα από μεγάλο διάστημα, ο κ. Σαμαράς θα μιλήσει εφ’ όλης της ύλης για τα ζητήματα της επικαιρότητας.
Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο στην προαναγγελία του, η συνέντευξη θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00, με τον πρώην πρωθυπουργό να τοποθετείται για όλα τα «καυτά» θέματα.
Το πολιτικό και εθνικό μήνυμα Σαμαρά – Η αναφορά στον Καραμανλή
Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Καλαμάτα με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο της πόλης, Παναγία Υπαπαντή. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εν λόγω μέρα «μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα», υπογραμμίζοντας ότι η πόλη τιμά την Παναγία της Υπαπαντής.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παρουσία του Κώστα Καραμανλή στην πόλη, σημειώνοντας ότι η Καλαμάτα έχει τη χαρά να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο και πρώην πρωθυπουργό.
Σε μια αποστροφή με σαφές πολιτικό και εθνικό μήνυμα, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «σε καιρούς δύσκολους ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».