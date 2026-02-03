Ο Αχιλλέας, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Μάριος, ο Τζο και ο Χρήστος, έξι συμμαθητές από το Μουσικό Λύκειο Αλίμου, στέκονται αποσβολωμένοι στη σκηνή. Ο κόσμος που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο μόλις είχε ξεσπάσει σε χειροκροτήματα, λίγο μετά τη φράση «είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου».

Τις επόμενες ημέρες, όλοι μιλούν για τους 16χρονους που τραγούδησαν με τον Γιώργο Νταλάρα. Η παρέα, όμως, έχει όνομα και είναι – πλέον ευρύτερα – γνωστοί ως «Τεκετζήδες».

Οι Τεκετζήδες ενώθηκαν από την αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι και τις ελεύθερες ώρες τους παίζουν ως «μουσικοί του δρόμου» στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

View this post on Instagram A post shared by Οι Τεκετζήδες (@oi_teketzides)

Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα, ωστόσο, αποδείχτηκε καθοριστική: τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν μαζί του στο Καλλιμάρμαρο, στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη.

Έτσι, οι Τεκετζήδες, που μέχρι τότε έπαιζαν στον πεζόδρομο της Ερμού, βρέθηκαν μπροστά σε 60.000 κόσμου να ερμηνεύουν το «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.

Με αγωνία αλλά και μεγάλη χαρά, οι Τεκετζήδες μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα και ηχογράφησαν μαζί το τραγούδι-σύμβολο «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά», 65 χρόνια μετά την πρώτη του ηχογράφηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.