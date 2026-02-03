5 το πρωί: Η Συνταγματική Αναθεώρηση – Το δίλημμα του Μητσοτάκη – Τα σενάρια στη Νέα Πέραμο
Την ατζέντα του για τις εκλογές, τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ άνοιξε ο πρωθυπουργός στην εφ' όλης της ύλης τηλεοπτική του συνέντευξη, το βράδυ της Δευτέρας
1
Ξεκινούν διεργασίες για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
- Τι προτείνει η Κυβέρνηση; Την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων της κυβέρνησης βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Παράλληλα, προτείνονται η άρση του μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, η καθιέρωση μίας και μόνο εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η διαρκής αξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η ουσιαστικότερη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.
- Τι ακολουθεί; Οι προτάσεις των κομμάτων για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα κατατεθούν στον Πρόεδρο της Βουλής, και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στην Επιτροπή Αναθεώρησης, η οποία θα έχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών της και την κατάθεση της σχετικής Έκθεσης, με τις προτάσεις εκείνων των άρθρων που τελικά θα τεθούν προς αναθεώρηση.
- Ο κρίσιμος αριθμός: Όσες από τις αναθεωρητέες διατάξεις στις δύο ψηφοφορίες της προτείνουσας Βουλής λάβουν 180 και άνω ψήφους, στην επόμενη Αναθεωρητική Βουλή θα αρκεί να λάβουν 151 θετικές ψήφους για να τροποποιηθούν. Αντίθετα, όσες αναθεωρητέες διατάξεις λάβουν απλά 151 θετικές ψήφους, κατά τις ψηφοφορίες της προτείνουσας Βουλής, αυτές θα πρέπει στην επόμενη Αναθεωρητέα Βουλή να λάβουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους.
2
Πριν τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν
- Το δίλημμα των εκλογών: Μηνύματα εντός και εκτός συνόρων σε σχέση με τα διλήμματα των εκλογών, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.
- Η σχέση με την Τουρκία: Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, δήλωσε ότι δε χρειάζονται διαμεσολαβητές και η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι μονομερές δικαίωμα, που θα ασκηθεί όταν κριθούν κατάλληλες οι συνθήκες, ενώ η κύρια διαφορά αφορά την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Αποκάλυψε ότι το ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου.
- Ο παράγοντας Τραμπ: Σχετικά με όσους εκφράζουν ανησυχία περί αμερικανικής μεσολάβησης, με δεδομένη τη συχνή επικοινωνία του αμερικανού προέδρου με τον τούρκο ομόλογό του, ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως δε συμμερίζεται καθόλου αυτές τις ανησυχίες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και πως γνωρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ από την εποχή της πρώτης θητείας του. «Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.
3
Μία εβδομάδα όμηρος πριν τη φρικτή δολοφονία
- Εξαήμερη ομηρία πριν τη δολοφονία: Ο 27χρονος βρέθηκε «γαζωμένος» με 10 σφαίρες την Κυριακή 1/2/26. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία έγινε λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός, γεγονός που αποδεικνύει ότι για περίπου μία εβδομάδα ήταν ζωντανός και κρατείτο από τους απαγωγείς του, αφού είχε απαχθεί νωρίτερα έξω από το σπίτι του.
- Η αρπαγή έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα: Στις 2:02 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, ένα σκουρόχρωμο μπλε ΙΧ (δηλωμένο κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη) σταμάτησε έξω από την πολυκατοικία όπου έμενε με τη σύντροφό του. Δύο άνδρες βγήκαν από το αυτοκίνητο, ο ένας κρατούσε όπλο ή μαχαίρι, ενώ ανάγκασαν τον 27χρονο να μπει στο όχημα, το οποίο απομακρύνθηκε αμέσως με ταχύτητα.
- Χαρακτήρας, κοινωνικό περιβάλλον και πιθανό κίνητρο: Ο 27χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία. Διατηρούσε εργολαβική εταιρεία μόνος του και ζούσε με τη σύντροφό του. Η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη και ο ίδιος είχε φιλικές σχέσεις με λίγους ανθρώπους, ενώ δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, καθώς και τυχόν επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα.
4
Τι έδειξε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη;
- Μη συμμόρφωση με προδιαγραφές πυραντοχής: Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών διαπίστωσε ότι τα καθίσματα της αμαξοστοιχίας Intercity 62 στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές πυραντοχής, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45545-2, κατά τις δοκιμές μέτρησης του μέγιστου μέσου ρυθμού έκλυσης θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στα στάνταρ ασφαλείας, που θα μείωναν τον κίνδυνο διάδοσης φωτιάς σε περίπτωση ανάφλεξης.
- Διαφορές μεταξύ δειγμάτων και ποιότητα υλικών: Από τα τρία δείγματα καθισμάτων που εστάλησαν σε εργαστήριο στη Γερμανία (RST) για δοκιμές, διαπιστώθηκε σημαντική ανομοιογένεια: το δείγμα «Β4 ΠΑΛΑΙΟ» είχε καλύτερη συμπεριφορά από τα «Β4 ΝΕΟ» και «Β2 ΚΟΥΠΕ». Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη ή όχι ενδιάμεσου στρώματος πυροπροστασίας στα υλικά. Πιο συγκεκριμένα, στο παλαιότερο δείγμα υπήρχε σκούρο καφέ στρώμα πυροπροστασίας, που βελτίωνε την ανθεκτικότητα, ενώ στα άλλα δείγματα, τα ενδιάμεσα υλικά ήταν είτε διαφορετικού τύπου είτε ανύπαρκτα, με πολύ χειρότερη απόδοση στα τεστ.
- Ανομοιομορφία και συμβατότητα προδιαγραφών: Σύμφωνα με τους ειδικούς στο πόρισμα, τα καθίσματα που αναλύθηκαν, έπρεπε να έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας και το πρότυπο UIC564-2) και να παρουσιάζουν ομοιόμορφη συμπεριφορά στις δοκιμές. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά στην απόδοση των δειγμάτων δείχνει ότι τα υλικά ήταν μη ομοιογενή και ενδεχομένως ανεπαρκούς ποιότητας, κάτι που εγείρει προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο ποιότητας πριν την εγκατάστασή τους.
5
Στη δημοσιότητα κι άλλα αποκαλυπτικά αρχεία Έπσταϊν
- Μαζική απελευθέρωση εγγράφων: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά από νόμο που απαιτούσε τη διαφάνεια. Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες κράτησης, ανακριτικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ και αλληλογραφία με υψηλά πρόσωπα διεθνώς.
- Αποκαλύψεις σχέσεων με διάσημους και βασιλείς: Τα έγγραφα φέρνουν στο φως επαφές του Έπσταϊν με τη βρετανική ελίτ, τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, την πριγκίπισσα διάδοχο της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, καθώς και με προσωπικότητες όπως οι Ρίτσαρντ Μπράνσον, Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ και Μπιλ Γκέιτς. Οι αλληλογραφίες προκαλούν ερωτήματα για τη φύση των σχέσεων και τις ενέργειες των εμπλεκομένων.
- Θύματα, Ελλάδα και διεθνείς οικονομικές αναφορές: Πολλά ονόματα θυμάτων εμφανίστηκαν ακάλυπτα, προκαλώντας επανατραυματισμό και διαδικτυακή παρενόχληση. Οι δικηγόροι των θυμάτων ζητούν συνολικό έλεγχο και απόκρυψη στοιχείων από το εκτεθειμένο υπουργείο Δικαιοσύνης. Παράλληλα, τα έγγραφα περιλαμβάνουν πάνω από 1.500 αναφορές σε ελληνικές τράπεζες, κρατικά ομόλογα και προγράμματα διάσωσης (2012–2015), ρίχνοντας φως στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και τη σχέση του με την Ελλάδα.
