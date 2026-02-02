Εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιοποίηση εγγράφων από την κυβέρνηση, μετά την ψήφιση νόμου που επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους το περασμένο έτος.

Όπωε μεταδίδει το BBC, συνολικά τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο αναρτήθηκαν δημόσια την Παρασκευή. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε έξι εβδομάδες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης έχασε την προθεσμία που είχε τεθεί με νόμο, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεπε την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Η σημερινή δημοσιοποίηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά εκτεταμένης διαδικασίας εντοπισμού και ελέγχου εγγράφων, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια προς τον αμερικανικό λαό και η συμμόρφωση με τον νόμο», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την περίοδο κράτησης του Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και ψυχολογική έκθεση, καθώς και στοιχεία που αφορούν τον θάνατό του εντός της φυλακής. Παράλληλα, περιλαμβάνονται ανακριτικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδά του, η οποία έχει καταδικαστεί για διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης emails μεταξύ του Έπσταϊν και υψηλόβαθμων και προβεβλημένων προσώπων. Πολλά από τα έγγραφ αποτυπώνουν τις σχέσεις του Έπσταϊν την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρά νομικά προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι το 2008 καταδικάστηκε στη Φλόριντα για αποπλάνηση 14χρονης, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Ο Έπσταϊν πέθανε τον Αύγουστο του 2019, ενώ κρατούνταν εν αναμονή δίκης για εκτεταμένο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Επαφές με τη βρετανική ελίτ

Τα έγγραφα ρίχνουν φως και στις στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τη βρετανική ελίτ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται emails με πρόσωπο που αναφέρεται ως «The Duke», το οποίο εκτιμάται ότι είναι ο πρίγκιπας Άντριου, στα οποία γίνεται λόγος για δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να τον συστήσει σε μια 26χρονη Ρωσίδα γυναίκα. Τα emails, υπογεγραμμένα με το γράμμα «A», φέρουν υπογραφή που μοιάζει να διαβάζεται ως «HRH Duke of York KG» και χρονολογούνται από τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν.

Στη νέα δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται και φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει τον πρώην πρίγκιπα γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο έδαφος. Παράλληλα, emails μεταξύ Έπσταϊν και Άντριου από τον Φεβρουάριο του 2011 δημιουργούν ερωτήματα, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του τελευταίου ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπσταϊν από το προηγούμενο έτος.

Ορισμένα emails φαίνεται να προέρχονται και από τη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου. Σε μήνυμα του 2009 τον αποκαλεί «αγαπημένο, ξεχωριστό φίλο» και «θρύλο», εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για εκείνον, την ώρα που ο Έπσταϊν τελούσε ακόμη υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Αναφορές σε διεθνείς προσωπικότητες

Στα έγγραφα υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές στον Ρίτσαρντ Μπράνσον, ιδρυτή του ομίλου Virgin. Σε email του 2013, εμφανίζεται να λέει στον Έπσταϊν ότι χάρηκε που τον είδε και ότι θα ήθελε να τον ξαναδεί «αρκεί να φέρει το χαρέμι του». Ο όμιλος Virgin διευκρίνισε ότι η αναφορά αφορούσε ενήλικα μέλη της ομάδας του Έπσταϊν και ότι οι επαφές ήταν περιορισμένες και καθαρά επαγγελματικές.

Αναφορές γίνονται και σε άλλες διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Σλοβάκος πολιτικός Μίροσλαβ Λάιτσακ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων με τον Έπσταϊν. Η εμφάνιση σε αρχεία δεν συνιστά ένδειξη παρανομίας.

Αναφορές σε Τραμπ, Μασκ και Γκέιτς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα έγγραφα. Αν και είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, έχει δηλώσει ότι αυτή διακόπηκε πριν από χρόνια και έχει αρνηθεί κάθε γνώση ή εμπλοκή σε εγκλήματα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε ότι ορισμένοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς.

Emails περιλαμβάνονται και με τον Ελον Μασκ, ο οποίος φαίνεται να συζητά το ενδεχόμενο επίσκεψης στο νησί του Έπσταϊν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο ίδιος δήλωσε ότι τέτοιες επικοινωνίες μπορεί να παρερμηνευτούν, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Ο Μπιλ Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε emails του Έπσταϊν, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως παράλογους και ψευδείς».

Παραμένει ασαφές αν αυτή η δημοσιοποίηση αποτελεί και το τελικό κεφάλαιο της υπόθεσης. Αν και το DOJ δηλώνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, Δημοκρατικοί βουλευτές εκτιμούν ότι εκατομμύρια έγγραφα εξακολουθούν να παραμένουν αδημοσίευτα, εγείροντας ερωτήματα για το τι ακόμη μπορεί να αποκαλυφθεί.