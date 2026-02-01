Άγρια τροπή πήρε η υπόθεση εξαφάνισης νεαρού άνδρα στην Ελευσίνα, η οποία εξελίχθηκε σε θρίλερ και κατέληξε σήμερα σε ένα σοκαριστικό εύρημα. Η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, δεμένη χειροπόδαρα και με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Τη σορό βρήκε άνδρας που περπατούσε στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τμήματος Ανθρωποκτονιών και ιατροδικαστής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/01, όταν ο νεαρός άνδρας εξαφανίστηκε έξω από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της στους αστυνομικούς, επέστρεφε από ίντερνετ καφέ και χτύπησε το κουδούνι επειδή είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Αν και του άνοιξε, εκείνος δεν ανέβηκε ποτέ στο διαμέρισμα. Όταν πέρασε ώρα και δεν εμφανίστηκε, κατέβηκε να τον αναζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο.

Καρέ καρέ η στιγμή της αρπαγής του

Καθοριστικής σημασίας για τις έρευνες αποδείχθηκε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε αυτό καταγράφεται η στιγμή που δύο άτομα, ντυμένα με μαύρα ρούχα, ακινητοποιούν το θύμα έξω από το σπίτι του και το επιβιβάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δράστες φαίνεται να οπλοφορεί. Το όχημα απομακρύνεται άμεσα, ενώ αργότερα διαπιστώθηκε ότι έφερε κλεμμένες πινακίδες.

Από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε κανένα ίχνος ζωής. Κανείς δεν επικοινώνησε με την οικογένεια ή το περιβάλλον του για λύτρα, στοιχείο που από νωρίς προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους ερευνητές.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, καθώς εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της απαγωγής και της δολοφονίας.

Το θρίλερ ολοκληρώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των δικών του ανθρώπων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αναλύουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες και να συλλέγουν μαρτυρίες, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να ρίξουν φως στο άγριο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή.