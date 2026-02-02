Η πρώτη αντίδραση του ΠαΣοΚ σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση διατύπωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, μιλώντας στο Περιστύλιο της Βουλής.

Όπως ανέφερε, το ΠαΣοΚ θα συμμετάσχει στη διαδικασία με γνώμονα τη θεσμική προσέγγιση και τον σεβασμό στο Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας ότι «εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από εκείνους που τους καταπατούν».

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Δουδωνής επεσήμανε: «Το ΠαΣοΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν το ΠαΣοΚ εκτιμά ότι μπορεί να συγκεντρωθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην προτείνουσα Βουλή, ο κ. Δουδωνής απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Ας μείνουμε σε όσα σας δήλωσα. Το άρθρο 110 είναι σαφές ως προς τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Δουδωνή