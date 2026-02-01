Ο εγκέφαλός σας είναι πολύ καλός στο ταξίδι στον χρόνο. Σε οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επαναλαμβάνει ό,τι έχει ήδη συμβεί ή να προβάλλει ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά στη συνέχεια.

Πώς μπορείτε να επιστρέψετε γρήγορα στην πραγματικότητα; Δοκιμάστε την ενεργή παρατήρηση, έναν εύκολο τρόπο να επαναφέρετε τις σκέψεις σας από όπου κι αν έχουν περιπλανηθεί, όσο μακριά κι αν βρίσκονται.

Ας εξετάσουμε λίγο παραπάνω την ενερή παρατληρηση. Η Arati Patel, ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στη συνειδητότητα, απάντησε στο περιοδικό TIME: «είναι απλά το να επιστρέφεις στην παρούσα στιγμή και να είσαι πλήρως εκεί.

Όταν είσαι παρών, δεν μπορείς πραγματικά να είσαι ανήσυχος — δεν μπορείς να σκέφτεσαι το μέλλον ή να είσαι απορροφημένος από πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν, ή να έχεις πολύ κακή διάθεση. Μπορείς πραγματικά να βιώσεις τη χαρά του να ζεις στη δεδομένη στιγμή».

Μπορεί να ακούγεται από ουτοπικό μέχρι «βουνό», όμως η αλήθεια είναι ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ενεργητική παρατήρηση απαιτεί μόνο ένα λεπτό από την ημέρα σας.

Πώς βοηθά η ενεργητική παρατήρηση το νευρικό σύστημα

Η ενεργητική παρατήρηση βοηθά το νευρικό σας σύστημα να συνειδητοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση υψηλής εγρήγορσης. Όταν βρίσκεστε σε ένα ήρεμο μέρος και η προσοχή σας είναι επικεντρωμένη στην παρούσα στιγμή, ο εγκέφαλός σας λαμβάνει μηνύματα ασφάλειας και σταθερότητας.

«Μπορεί πραγματικά να ρυθμίσει το νευρικό σύστημα, γιατί όταν συγκεντρώνετε όλες τις αισθήσεις σας, σκέφτεστε “τελικά μπορώ να βιώσω το παρόν αντί να προβάλλω το μέλλον, ή τι θα συμβεί αύριο ή τι θα συμβεί σε 10 χρόνια από τώρα»», επισημαίνει η Patel.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι τακτικές πρακτικές ενσυνειδητότητας, όπως η ενεργητική παρατήρηση, μπορούν να μειώσουν το άγχος και την υπερβολική ανάλυση, να αυξήσουν την συναισθηματική ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν την ικανότητα να ανταποκρίνεσαι αντί να αντιδράς.

Η ενεργητική παρατήρηση ενισχύει επίσης την ευαισθητοποίηση σε λεπτές ενδείξεις άγχους πριν αυτές ενταθούν, λέει η Patel.

Πώς να το κάνετε

Οι άνθρωποι δίνουν διαφορετικές ερμηνείες στην ενεργητική παρατήρηση. Η Patel προτιμά αυτή την απλή, επαναλαμβανόμενη πρακτική:

Κάντε μια παύση και πάρτε μια αργή ανάσα, παρατείνοντας την εκπνοή.

Παρατηρήστε τρία πράγματα που βλέπετε, χωρίς να τα χαρακτηρίζετε ως καλά ή κακά.

Παρατηρήστε δύο αισθήσεις στο σώμα σας (όπως τα πόδια σας στο πάτωμα ή το βάρος του σώματός σας σε μια καρέκλα).

Τελειώστε με μια δήλωση που σας γειώνει: «Αυτό είναι που υπάρχει εδώ και τώρα» ή «Αυτό είναι που παρατηρώ αυτή τη στιγμή».

Η άσκηση διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό και έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται συχνά.

Για να την κάνετε συνήθεια, η Patel προτείνει να την συνδυάσετε με τις υπάρχουσες ρουτίνες σας, όπως όταν περιμένετε να ετοιμαστεί ο καφές σας, όταν πλένετε τα χέρια σας ή όταν περπατάτε για να πάτε να πάρετε τα παιδιά από το σχολείο.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ωραίο, προσθέτει, είναι ότι μπορείτε να το κάνετε οπουδήποτε και οποτεδήποτε αρχίσετε να αισθάνεστε άγχος, χωρίς κανείς να το καταλάβει.

Μια δοκιμή μπορεί να σας πείσει να εντάξετε την ενεργητική παρατήρηση στη ζωή σας. Η αρχή ενδεχομένως να σας προκαλέσει αμηχανία, όμως όταν μπει για τα καλά στη ρουτίνα σας τότε θα δείτε τα οφέλη της.