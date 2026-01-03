Η αρχή ενός νέου έτους μπορεί να φαίνεται ως η ιδανική στιγμή για ένα νέο ξεκίνημα, μιας και αφήνονται πίσω οι ανησυχίες και οι πιέσεις των προηγούμενων 12 μηνών. Με λίγα λόγια, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και τις προκλήσεις του με ε διαφορετική οπτική. Ωστόσο, είναι ευκολότερο να υπόσχεται κανείς ότι «φέτος θα αλλάξει» από το να το εφαρμόζει στην πράξη.

Ευτυχώς, υπάρχει πληθώρα επιστημονικών ερευνών που προτείνουν διαφορετικούς τρόπους βελτίωσης της διάθεσης. Από την αξιοποίηση του θυμού μέχρι τη σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου, ακολουθούν μερικές συμβουλές για ένα καλύτερο 2026.

Stop στην τελειότητα

Ο τελειομανισμός συχνά θεωρείται θετικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η τελειομανία μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία και πλήθος ερευνών δείχνουν ότι συνδέεται με κατάθλιψη, άγχος και με διαταραχές όπως η κοινωνική αγχώδης διαταραχή, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, οι διατροφικές διαταραχές, η χρόνια κόπωση, η αϋπνία και ακόμη και αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Σύμφωνα με ειδικούς, όσο ισχυρότερη είναι η τελειομανία, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα ψυχολογικών διαταραχών.

Καλύτερες φιλίες

Οι φιλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υγεία. Επηρεάζουν από τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος έως τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και μπορούν ακόμη και να συμβάλουν στη μακροζωία. Ωστόσο, αξίζει να εξετάζεται και το είδος της φιλίας που προσφέρεται στους άλλους. Οι αμφιθυμικές σχέσεις, όπου η συμπεριφορά εναλλάσσεται μεταξύ θερμής και ψυχρής στάσης, μπορεί να αποδειχθούν πιο επιβλαβείς από σχέσεις που είναι σταθερά δυσάρεστες.

Ένα απλό βήμα είναι η ενίσχυση συζητήσεων γύρω από θετικά νέα: περισσότερες ερωτήσεις, ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις και ειλικρινής χαρά για την επιτυχία των άλλων.

Τα κοινωνικά χόμπι

Δεν είναι ποτέ αργά για την έναρξη ενός νέου χόμπι. Δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση και επαφή με το περιβάλλον μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και την ευεξία, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημιουργούν ευκαιρίες για κοινωνική σύνδεση με άτομα που διαφορετικά ίσως δεν θα συναντιούνταν ποτέ.

Για όσους προτιμούν τη σωματική δραστηριότητα, τα ομαδικά αθλήματα προσφέρουν κοινωνική επαφή και απελευθέρωση ενδορφινών. Μάλιστα, η άσκηση συχνά γίνεται πιο εύκολη χάρη σε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «κοινή πρόθεση»: τη σύνδεση γύρω από έναν κοινό στόχο.

Η αξιοποίηση του θυμού

Ο θυμός μπορεί να γίνει καταστροφικός όταν ξεφεύγει από τον έλεγχο, όμως εφόσον αναγνωριστεί έγκαιρα, η ενέργειά του μπορεί να διοχετευθεί σε παραγωγικές κατευθύνσεις. Η καταστολή του θυμού δεν αποτελεί λύση, καθώς μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων.

Η διοχέτευση του θυμού σε σωματική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις, ενώ μπορεί επίσης να ενισχύσει την επιμονή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη δημιουργικότητα. Κομβικό ρόλο παίζει ο έλεγχος της έκφρασης του θυμού, μέσω τεχνικών όπως η ψυχολογική αποστασιοποίηση.

Η σωστή χρήση του κινητού

Βρίσκεται συνεχώς στην τσέπη μας κι αν όχι στην τσέπη μας, τότε στο χέρι μας. Η συχνή χρήση του κινητού τηλεφώνου προκαλεί ανησυχία για επιπτώσεις στη μνήμη, την προσοχή, τον ύπνο και την ψυχική υγεία. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί και θετικά. Έρευνες δείχνουν ότι η χρήση του κινητού για να κρατάει κάποιος σημειώσεις μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε απαιτητικές γνωστικές εργασίες.Για πιο ριζική αποσύνδεση, η τοποθέτηση του κινητού σε άλλο δωμάτιο αποτελεί ένα μικρό αλλά αποτελεσματικό βήμα.

Αγκαλιάστε τις σκοτεινές μέρες του χειμώνα

Η μείωση του φωτός κατά τους χειμερινούς μήνες συχνά επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση. Ωστόσο, η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να βοηθήσει. Μελέτες δείχνουν ότι η εστίαση στις θετικές πτυχές του χειμώνα, όπως η φυσική ομορφιά ή οι ζεστές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, συμβάλλει στην καλύτερη ψυχική ευεξία.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν περισσότερο τη συντροφικότητα στο κρύο, ενώ ακόμη και οι επιλογές ψυχαγωγίας, όπως οι «ζεστές» ταινίες, αντανακλούν αυτή την ανάγκη.

Βρείτε χρόνο για έναν σύντομο ύπνο

Σε πολλές χώρες, ο μεσημεριανός ύπνος αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Έρευνες δείχνουν ότι οι συστηματικοί σύντομοι ύπνοι μπορούν να καθυστερήσουν τη γήρανση του εγκεφάλου έως και έξι χρόνια. Μικροί ύπνοι διάρκειας 5–15 λεπτών βελτιώνουν άμεσα τη νοητική απόδοση.

Το σωστό timing είναι καθοριστικό: ιδανικά μεταξύ 14:00 και 16:00, με διάρκεια μικρότερη των 20 λεπτών, ώστε να αποφεύγεται η υπνηλία και η διαταραχή του νυχτερινού ύπνου.