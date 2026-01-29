Με πυροσβεστικά μέτρα, μη ικανά να ανοίξουν νέα μέτωπα την τρέχουσα – προεκλογική – χρονιά, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει σε πρώτη φάση το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, που συνεχώς επιδεινώνεται.

Παρότι οι προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι υπουργοί από τους ειδικούς επιστήμονες είναι συγκεκριμένες, και αφορούν τη λήψη μέτρων άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων, με συχνή επικαιροποίησή τους, ώστε να γίνει η αρχή για την αντιμετώπιση του ζητήματος έστω και στο «και πέντε», εντούτοις η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κρατήσει το θέμα χαμηλά.

«Πάγωσε» η πρόταση για την κυκλοφορία φορτηγών στον Κηφισό

Κατά την κλειστή διϋπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν συζητήθηκε – σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε – οτιδήποτε για τον δακτύλιο. Ακόμη και η εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κηφισό φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων κατά τις πρωινές ώρες αιχμής (7πμ-10πμ), δεν έγινε αποδεκτή στο σύνολό της. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη έκριναν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί μέτρο πλήρους απαγόρευσης της διέλευσης των φορτηγών από τον Κηφισό. Σημείωσαν – σύμφωνα πάντα με τη σχετική ενημέρωση – ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μείωση της κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να τα διευκρινίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμβαση για το παραπάνω ζήτημα έκαναν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Εργασίας, Τάκης Θεοδωρικάκος και Νίκη Κεραμέως, αντίστοιχα, οι οποίοι αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας παρουσίασε έργα όπως τρεις νέοι κόμβοι, η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την εθνική οδό και τη διαχείριση στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος μίλησε για τη σήραγγα της Ηλιούπολης που θα συνδέει τον Καρέα με το Ελληνικό, με τρεις λωρίδες ανά ρεύμα.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ

Ο λόγος για τον οποίο «οπισθοχώρησε» η κυβέρνηση στο θέμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, είναι ότι βρήκε απέναντί της όλα τα Επιμελητήρια, τα οποία προειδοποίησαν για μετακύλιση του κόστους, μιας τέτοιας απόφασης, στην πραγματική οικονομία, αυξάνοντας καθυστερήσεις, λειτουργικά έξοδα και πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα της Αθήνας. Αυτό αναφέρει σε επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, αντιπροτείνοντας τις ακόλουθες έξι παρεμβάσεις με στόχο τη διασφάλιση της κυκλοφορίας χωρίς την υπονόμευση της εφοδιαστικής αλυσίδας:

– Χρήση αποκλειστικά της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας από τα φορτηγά στον Κηφισό κατά το διάστημα 07:00–10:00.

– Ενισχυμένη τροχονόμευση στον άξονα του Κηφισού, με ιδιαίτερη επιχειρησιακή έμφαση σε κομβικά σημεία εισόδου και εξόδου, όπως η γέφυρα Ροσινιόλ, οι «Τρεις Γέφυρες» και η Γέφυρα Αχαρνών.

– Παροχή δυνατότητας χρήσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Ελευσίνας από τα φορτηγά, ως εναλλακτικής διαδρομής αποσυμφόρησης του κύριου άξονα.

– Σχεδιασμός προγράμματος επιδότησης επιχειρήσεων για την προμήθεια mini vans νέας τεχνολογίας και την ανάπτυξη οργανωμένων σχημάτων μεταφοράς εργαζομένων από κεντρικά σημεία, με στόχο τη μείωση της χρήσης Ι.Χ. και τη συνολική αποφόρτιση του οδικού δικτύου.

– Εξέταση εφαρμογής του μέτρου «μονά – ζυγά» (χωρίς τον περιορισμό βάσει τεχνολογίας του οχήματος) για τα Ι.Χ. στον Κηφισό κατά το χρονικό διάστημα 07:00–10:00, ως εναλλακτικό εργαλείο διαχείρισης της κυκλοφορίας με άμεσο αποτύπωμα στον όγκο των διερχόμενων οχημάτων.

– Θέσπιση μηχανισμού άμεσης απομάκρυνσης εμπλεκόμενων Ι.Χ. σε τροχαία συμβάντα με χρήση γερανοφόρων οχημάτων και μεταφορά τους σε προκαθορισμένα σημεία, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας και η δημιουργία δευτερογενών κυκλοφοριακών μποτιλιαρισμάτων.

Τι μέλλει γενέσθαι με τον δακτύλιο;

Όσον αφορά τις υπό συζήτηση αλλαγές στον δακτύλιο της Αθήνας, και την κατάργηση του παρωχημένου – όπως το έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – μέτρου «μονά – ζυγά», φαίνεται δεν προχωρούν σε αυτό το στάδιο. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται για περισσότερα από 40 χρόνια, όταν οι συγκοινωνιολόγοι τονίζουν ότι ο δακτύλιος πρέπει να τροποποιείται κάθε δύο με τρία χρόνια, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα προχωρήσει η πρόταση συγκοινωνιολόγων και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων, περί σύστασης κεντρικού συντονιστικού οργάνου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Άλλωστε, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου μέσα από μία μητροπολιτική προσέγγιση που θα ξεπερνά τα στενά όρια κάθε δήμου.

Οι προτάσεις

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: τις άμεσες, τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες.

Στις πρώτες περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Στις μεσοπρόθεσμες, το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη και το οποίο θα εξεταστεί και για την Αττική. Επίσης, δεσμεύτηκαν ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα υπάρχει σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής. Τέλος, στις μακροπρόθεσμες προτάσεις περιλαμβάνονται νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.