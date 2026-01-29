Ο Γιώργος Σακκάς, συντάκτης υγείας στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί για ποιους λόγους οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ανισότητες στη διάγνωση και τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων και πώς αυτή η κατάσταση αρχίζει σιγά – σιγά να αλλάζει.

Στο podcast με τίτλο «Γιατί (και) η Καρδιολογία αδικεί τις γυναίκες» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Από πού ξεκινούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Καρδιολογία.

1:25 Διάγνωση και θεραπεία: Γιατί οι γυναίκες μένουν πίσω;

3:00 Η απουσία των γυναικών από τις κλινικές έρευνες για καρδιοπάθειες και η αιτία της.

3:46 Ο επιβαρυντικός για την καρδιά τρόπος ζωής των γυναικών και τα στερεότυπα στο σύστημα διάγνωσης.

5:36 Με ποιους τρόπους η καρδιολογική επιστήμη θα γίνει πιο φιλική απέναντι στις γυναίκες.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια