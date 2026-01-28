Νέες απειλές εν είδει έκκλησης για υπογραφή συμφωνίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι τω διαπραγματεύσεων και να υπογράψει μια συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, γιατί αλλιώς η επόμενη αμερικανική επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη.

Με μια ανάρτηση του που έμοιαζε να είναι σχεδιασμένη ως απάντηση στις δηλώσεις του ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αράγτσι ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε ότι «δεν συζητούμε με τις ΗΠΑ εν μέσω απειλών», ο Τραμπ υποστήριξε πως: «Ελπίζω το Ιράν να «καθίσει γρήγορα στο τραπέζι» και να διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – μία που να είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά κρίσιμο!».

Επίδειξη ισχύος από Τραμπ

Ο Τραμπ που έβγαλε τις ΗΠΑ από την συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν που είχε υπογραφεί επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, τόνισε στην ανάρτηση του πως: «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το αφήσετε να συμβεί ξανά», έγραψε ο Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε: «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και στόχο. Είναι ένας πολύ μεγαλύτερος στόλος, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με το τεράστιο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επικεφαλής. Όπως και στη Βενεζουέλα είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός για να φέρει σε πέρας την αποστολή του, με ταχύτητα και βία αν χρειαστεί».