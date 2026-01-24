Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μια μεγάλη αεροναυτική δύναμη υπό την ηγεσία του αεροπλανοφόρου USS Lincoln ανοιχτά των ιρανικών υδάτων, εν μέσω απειλών για πιθανή στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ένα «μεγάλο ναυτικό απόσπασμα» κατευθύνεται προς την περιοχή και ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του ιρανικού καθεστώτος, προσθέτοντας ότι θα προτιμούσε να αποφευχθεί κάθε στρατιωτική σύγκρουση. Μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-18 έχουν τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα για πιθανές εντολές επίθεσης.

Η δύναμη αυτή συμπεριλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Lincoln συνοδευόμενο από πολλαπλά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk και αναμένεται να ενωθεί με πρόσθετες μονάδες στη θαλάσσια περιοχή.

Ιρανική αντίδραση και απειλές για πόλεμο

Η ιρανική κυβέρνηση έχει απαντήσει με σκληρές δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση, ακόμα και περιορισμένη, ως «κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» και θα ανταποδώσει με τη «μεγαλύτερη δυνατή σκληρότητα».

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν θέσει τις δυνάμεις τους σε υψηλή επιφυλακή, ενώ και το Ισραήλ έχει δείξει ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του σε περίπτωση που ένα αμερικανικό πλήγμα κατευθυνθεί εναντίον του Ιράν.

Ακύρωση πτήσεων και ευρύτερες επιπτώσεις

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Lufthansa, η Air France και η KLM, έχουν ήδη ακυρώσει δρομολόγια προς χώρες της Μέσης Ανατολής αυτό το Σαββατοκύριακο, εν μέσω φόβων ότι η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί εκτός ελέγχου.

Αμφιλεγόμενες αναφορές για τον Χαμενεΐ

Στο φόντο αυτό, αντιπολιτευόμενα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει αποσυρθεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο ασφαλείας στην Τεχεράνη, προετοιμαζόμενος για πιθανό πλήγμα των ΗΠΑ. Το καταφύγιο φέρεται ότι περιλαμβάνει εκτεταμένο σύστημα σηράγγων και ενισχυμένη προστασία.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει επίσημα διαψεύσει ότι ο Χαμενεΐ «κρύβεται», δηλώνοντας ότι απλώς λαμβάνει μέτρα ασφαλείας όπως ορίζει το πρωτόκολλο, και κατηγορώντας ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ότι υποκίνησαν ανακριβείς φήμες για να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση.

Το πλαίσιο των διαδηλώσεων και των θυμάτων

Την ίδια στιγμή, η χώρα βρίσκεται σε εσωτερική αναταραχή μετά την εκτεταμένη καταστολή μαζικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με την οργανώσεις παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν συλληφθεί.