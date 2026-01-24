Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν. Εξέφρασε όμως την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές και να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει κατά καιρούς ενισχύσει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή σε περιόδους αυξημένης έντασης, κινήσεις που συχνά είχαν αμυντικό χαρακτήρα. Ωστόσο, πέρυσι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σημαντική στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων πριν από τα πλήγματα του Ιουνίου κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η κή ομάδα κρούσης του πέρασαν πριν από δύο ημέρες από το στενό της Μαλάκκα μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας και βρίσκονται τώρα στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke -USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr.- τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk. Η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-35C

Η απάντηση του Ιράν

Το Ιράν δεν άργησε να απαντήσει. Χθες 23/1 ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας».

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση -ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- όμως οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα πάντα στο Ιράν βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό», ανέφερε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση -περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως κι αν την αποκαλούν -ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί οριστική απάντηση», πρόσθεσε.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η ιρανική αντίδραση.

«Μια χώρα που βρίσκεται διαρκώς υπό στρατιωτική απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει άλλη επιλογή από το να διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα που διαθέτει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απωθήσουν την επίθεση και, αν είναι δυνατόν, να αποκαταστήσουν την ισορροπία απέναντι σε όποιον τολμήσει να επιτεθεί στο Ιράν», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ ο διοικητής της CENTCOM

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θα πάει σήμερα στο Ισραήλ. Ο Κούπερ θα έχει συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan, προκαλώντας ερωτήματα για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Τελ Αβίβ σε ενδεχόμενη επιχείρηση κατά των Ιρανών.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, ο Κούπερ πραγματοποίησε επισκέφτηκε τη Συρία για να αξιολογήσει εάν η Δαμασκός τηρεί τις δεσμεύσεις της για κατάπαυση του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.