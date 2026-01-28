Έρευνα για τις σχέσεις της Deutsche Bank με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς διεξάγει η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας, με τους αρμόδιους να πραγματοποιούν εφόδους σήμερα στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε ένα υποκατάστημα του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση αφορά την καθυστερημένη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας εκ μέρους της τράπεζας για τον πρώην πελάτη της. Ο Αμπράμοβιτς, που βρίσκεται στην λίστα με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2022, ερευνάται εδώ και καιρό με την υποψία παραβίασης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά «58χρονο επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της SZ, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από τη Deutsche Bank, αλλά η τράπεζα δεν παρείχε το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας, γεγονός που οδήγησε στην σημερινή επιτόπια έφοδο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κατά του Εγκλήματος (BKA).

Η έφοδος στα κεντρικά γραφεία

Το περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισέβαλλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα στρέφεται προς άγνωστα μέχρι στιγμής στελέχη της τράπεζας που θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με πηγές, η τράπεζα φέρεται να είχε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε στο Spiegel την έρευνα και τόνισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Πηγές του περιοδικού χαρακτήρισαν την υπόθεση «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Προηγούμενες υποθέσεις και ιστορικό

Η Deutsche Bank έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε υποθέσεις ανεπαρκούς ελέγχου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και καθυστερημένης αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων. Τον Απρίλιο του 2022, η Εισαγγελία, η BKA και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια, η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο για να παρακολουθεί την πρόοδο της τράπεζας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για ολόκληρο το 2025. Η μετοχή της έχει ήδη σημειώσει πτώση κατά 3%.