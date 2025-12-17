Η βρετανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, να προχωρήσει ο ίδιος στην διάθεση του παγωμένου ποσού των 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών προς την Ουκρανία, το οποίο προέρχεται από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί η ίδια προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας νομικά μέτρα εναντίον του.

Τι έχει συμβεί με τα χρήματα του Αμπράμοβιτς

Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό βρετανικές κυρώσεις από το 2022, στο πλαίσιο των μέτρων που επιβλήθηκαν σε Ρώσους ολιγάρχες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις αυτές οδήγησαν στην ταχεία πώληση της ομάδας της Premier League, με τα έσοδα να παραμένουν μέχρι σήμερα «παγωμένα» σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι τα κεφάλαια πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας να υποχρεωθεί η Μόσχα να αναλάβει το κόστος για τις απώλειες και τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Από την πλευρά του, ο Αμπράμοβιτς έχει κατά καιρούς εκφράσει την επιθυμία τα χρήματα να διατεθούν σε όλα τα θύματα της σύγκρουσης και όχι μόνο στην Ουκρανία.

Οι πιέσεις από την κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή της, η βρετανική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι, εάν ο Ρώσος επιχειρηματίας δεν συναινέσει άμεσα στην αποδέσμευση των κεφαλαίων, είναι «έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να επιβάλει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί το 2022».

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι περισσότερα από 2,5 δισ. λίρες, τα οποία –όπως είπε– «ανήκουν στον ουκρανικό λαό», παραμένουν δεσμευμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να εκδώσει την απαραίτητη άδεια για την αποδέσμευση των χρημάτων, ώστε αυτά να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής πλευράς.