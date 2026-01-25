Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, όπου δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους

Το Ι.Χ. που οδηγούσε ο 19χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός Αγγελική Δρίβα, με τον απεγκλωβισμό τους να απαιτεί τη συνδρομή δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.