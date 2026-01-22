Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εστιάζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 49χρονου Ουκρανού, που έχει ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές ως ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή, ο οποίος είχε βρεθεί καταπλακωμένος από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, στην περιοχή «Πασαούτια» κοντά στην Παστίδα της Ρόδου τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο αλλοδαπός είναι γνώριμος στις διωκτικές αρχές, καθώς έχει απασχολήσει παλαιότερα, τόσο για υπόθεση διευκόλυνσης παράνομης διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών όσο και για απάτες. Η σύνδεσή του με την υπόθεση έγινε έπειτα από ενδελεχή και πολύμηνη διερεύνηση από το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Βασικά στοιχεία στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν τα κλειδιά του δίκυκλου μοτοποδηλάτου του 64χρονου που είχαν βρεθεί δίπλα του, αλλά και τα όσα στοιχεία συλλέχθηκαν από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ τα αίτια αποδίδονται σε προσωπικές διαφορές που φέρονται να είχαν θύτης και θύμα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψη του 49χρονου.

Η εξαφάνιση και το «τροχαίο»

Όπως είναι γνωστό, η τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ο 64χρονος ήταν την 1η Μαΐου 2025, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου αλλά και να εκδοθεί ανακοίνωση για τον εντοπισμό του από την υπηρεσία Silver Alert.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε γίνει, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Κρεμαστή Ρόδου, το μεσημέρι της 01/05/25, όταν επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και είπε ότι βρισκόταν στην περιοχή της Λίνδου, στη Ρόδο. Έκτοτε, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου 2025 λίγο πριν τις εννέα το βράδυ, ο 64χρονος εντοπίζεται στην περιοχή «Πασαούτια» κοντά στην Παστίδα, πεσμένος μέσα σε ένα μικρό ρέμα ύψους περίπου δυο μέτρων, πλακωμένος με το δίκυκλο μοτοποδήλατο με το οποίο κυκλοφορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου σε συνεργασία με το Silver Alert που διενεργούσαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άμεσα ενημερώθηκαν ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Η αρχική διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα και ο φάκελος επεστράφη στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Μετά από οχτάμηνη έρευνα όλων των στοιχείων, διαπιστώθηκε πως ο θάνατος του άτυχου 64χρονου οφείλεται σε δολοφονία με δράστη έναν 49χρονο αλλοδαπό από την Ουκρανία, με τον οποίο φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση (προχθές) της Αστυνομίας, ο αλλοδαπός δράστης προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου όπου βρέθηκε το πτώμα του 64χρονου προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές και να αποδοθεί ο θάνατος σε τροχαίο ατύχημα.

Τον πρόδωσαν τα κλειδιά και οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο και βασικό στοιχείο που έκανε τους αστυνομικούς να διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση ήταν τα κλειδιά από το δίκυκλο μοτοποδήλατο. Συγκεκριμένα, ο 64χρονος βρέθηκε πλακωμένος από το μοτοποδήλατο του με το οποίο φέρονταν να κινούνταν, όμως τα κλειδιά του οχήματος δεν ήταν επάνω σε αυτό, αλλά σε κοντινή απόσταση.

Ακολούθως εντοπίστηκε υλικό από κάμερες που απεικονίζει μαζί τους δύο άνδρες και αξιοποιήθηκαν όλα τα ηλεκτρονικά ίχνη από τα κινητά τηλέφωνα του 64χρονου Τσιαντή και του Ουκρανού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εκδόθηκε προχθές (20 Ιανουαρίου 2026) ανακοίνωση από την αστυνομία η οποία αναφέρει τα εξής:

«Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού και ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση του 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025, αστυνομικοί, έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες, εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στη “σκηνοθέτηση” του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».