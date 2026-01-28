Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα θέματα οδικής ασφάλειας. Όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών ο Βηματοδότης, σήμερα ο Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με εκπροσώπους και φορείς που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης και προαγωγής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,την υποστήριξη θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής συμπεριφοράς.

Προς μια οδική συνείδηση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η σημασία της καλύτερης αστυνόμευσης και της πληρέστερης συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου. Αναφέρθηκε Επίσης η αξία της καλλιέργειας οδικής συνείδησης ενώ παρουσιάστηκε το παράδειγμα χωρών όπου η εκμάθηση τρόπων ορθολογικής οδηγικής συμπεριφοράς ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι: «η νοοτροπία αλλάζει με ενημέρωση καιεκπαίδευση», ενώ συζητήθηκε ευμενώς το γεγονός ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κάτι που αποδίδεται στα νέα μέτρα αστυνόμευσης και στην αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να μην αποδειχθεί παρένθεση ή αναλαμπή

Οκ. Τασούλας υποστήριξε ότι η τάση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και να μην αποδειχθεί παρένθεση ή αναλαμπή ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προώθηση του στόχου της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και στη διαμόρφωση μιας πιο βαθιάς και ουσιαστικής οδικής συνείδησης στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, ιδρυτικό μέλος της Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης»,Ηλίας Γρηγοράκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας, Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων,Γιώργος Κουβίδης, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS Τροχαία Ατυχήματα», Διαμαντής Ηλιάδης, τ. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης.