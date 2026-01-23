ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω μέλι να γειάνει». Αυτό θυμήθηκα παρακολουθώντας προχθές τη συζήτηση στην Βουλή για την αγροτική πολιτική και ιδίως τους πολιτικούς διαξιφισμούς ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πρώτα απ’ όλα να πω ότι λέγοντας «πολιτικούς διαξιφισμούς», εννοώ αυτό που εννοούσαμε παλιά, όχι το σύστριγγλο που γίνεται συνήθως στον ναό της Δημοκρατίας. Η ξιφομαχία άλλωστε είναι πιο ευγενής τρόπος επίλυσης διαφορών από τον πετροπόλεμο συνοδεία ύβρεων που πιο συχνά χαρακτηρίζει τον πολιτικό διάλογο στην χώρα μας. Δεν θα σταθώ τόσο στην ουσία όσων λέχθηκαν, αυτά θα τα βρείτε στις αμιγώς πολιτικές στήλες μας. Απλώς θα πω ότι αν και, όπως συνήθως, όλοι ισχυρίζονται ότι κατήγαγαν περιφανή κοινοβουλευτικό θρίαμβο, κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση πέρασε αρκετά δύσκολη ημέρα. Και αυτό είναι το λογικό, αφ’ ενός μεν γιατί εξ ορισμού μια κυβέρνηση σχεδόν επτά ετών είναι η αμυνόμενη σε όλα τα θέματα, αφ’ ετέρου γιατί ειδικά στο αγροτικό ζήτημα η θέση της είναι δυσχερής. Θα σταθώ στο κλίμα, το ύφος και την ένταση της μονομαχίας Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη. Ο διάλογος, λοιπόν, ήταν έντονος αλλά ευπρεπής. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν όσο δηκτικός πρέπει να είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ξεχώρισα την ατάκα του ότι έχουν κοινά με τον Χατζηδάκη, όπως ότι παρακολουθούνταν και οι δυο από το Predator, μόνο που αυτός πήγε στην Δικαιοσύνη ενώ ο νεοδημοκράτης συνάδελφός του «έκατσε στ’ αυγά του». Και το ωραίο και πετυχημένο παιχνίδι λέξεων με το οποίο αντιμετώπισε την πρόκληση του αντιπροέδρου «να κάνει τον ορό της αλήθειας», ο Ανδρουλάκης απάντησε επισημαίνοντας ότι στη ΝΔ αντί να κάνουν ορό αλήθειας έχουν «καταπιεί ολόκληρη την “Ομάδα Αλήθειας”». Ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα σχήμα στη δευτερολογία του και αυτό είναι που μου θύμισε την έκφραση που έγραψα στην αρχή. Επαναλάμβανε συνεχώς ότι είναι βέβαιος πως ο Χατζηδάκης δεν είναι ευχαριστημένος με το ένα, δεν χαίρεται με το άλλο, δεν είναι υπερήφανος για το τρίτο. Και επειδή φαινόταν ειλικρινής όταν τα έλεγε, έδωσε μια εικόνα εκτίμησης και συμπάθειας προς τον αντίπαλό του. Επειδή ο Χατζηδάκης όντως είναι έντιμος και γνωρίζει την πραγματικότητα, βλέπουμε ότι πράγματι πολλές φορές μοιάζει να αισθάνεται άβολα με όσα, εκ της θέσεως του, είναι υποχρεωμένος να υπερασπίζεται, αυτή η ένδειξη εκτίμησης και συμπάθειας από τον αντίπαλο γίνεται εν τέλει οδυνηρή για τον τιμώμενο. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Τέλος πάντων, αυτό που εμένα μου έμεινε είναι η ευχάριστη για τον πολίτη εικόνα μιας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που ήταν και ενδιαφέρουσα και ευπρεπής, πράγμα σπάνιο τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία οι συζητήσεις στην Βουλή όταν είναι ευπρεπείς σε κάνουν να βαριέσαι μέχρι θανάτου κι όταν είναι ενδιαφέρουσες σε κάνουν να ντρέπεσαι στον ίδιο βαθμό. Κατά τα άλλα, αξιοπρόσεκτη ήταν και η διαφοροποίηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από την κυβερνητική γραμμή. Ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι «καλώς» θα κριθεί η συμφωνία Mercosur από Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που στο Ευρωκοινοβούλιο σύσσωμη η ομάδα των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος ψήφιζε ότι «κακώς» παραπέμπεται προς δικαστική κρίση. ***

Σε δύο βάρκες η Αθήνα

Σιγή ιχθύος και μάλιστα μεγάλης διάρκειας επικράτησε στην Αθήνα, στον άξονα Μεγάρου Μαξίμου – υπουργείου Εξωτερικών για τα δύο μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και ταλαιπωρούν την ελληνική κυβέρνηση. Ποια η θέση της χώρας για τη Γροιλανδία και ποια η απάντησή της στην πρόσκληση Τραμπ να συμμετέχει στο δικό του Συμβούλιο Ειρήνης;

Το πράγμα για τη Γροιλανδία κάπως καταλάγιασε, μαζί και η αγωνία της Αθήνας, με τους αρμόδιους υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια, οι οποίοι εμφανίστηκαν με λίγες ώρες διαφορά στην τηλεόραση, να πατούν σε δύο βάρκες.

«Κατανοούμε τα ζητήματα ασφαλείας» που θέτει η Ουάσιγκτον στην Αρκτική, αλλά είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου και θα σταθούμε «στο πλευρό της χώρας η οποία θα βάλλεται στο μέλλον υπό οποιαδήποτε εκδοχή ή απειλείται η θέση της», είπε ο Γεραπετρίτης (Action 24). «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να επιβάλλει ένα νέο δόγμα αλλά έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαπραγμάτευσης», η αποστροφή του Δένδια (OPEN), ο οποίος πάντως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται…

Ο προβληματισμός για το Συμβούλιο Ειρήνης…

Δεν ξέρω αν θέλετε να συνδέσετε την απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός με την τελετή υπογραφής της ιδρυτικής πράξης του οργάνου που στήνει ο Τραμπ, η αλήθεια όμως είναι ότι στην Αθήνα προβληματίστηκαν πολύ για την απάντηση που θα έδιναν στο Λευκό Οίκο. Και αυτό διότι ο Λευκός Οίκος έχει τη λίστα των καλεσμένων και δίπλα σε κάθε χώρα μπαίνει τσεκ.

Προφανώς στην Αθήνα δεν θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στα Χ, από την άλλη πλευρά όμως το «όχι» ήταν σχεδόν μονόδρομος. Πώς θα αιτιολογούσε η κυβέρνηση ότι συνδράμει σε έναν μηχανισμό απώτερος στόχος του οποίου είναι αν όχι η ν’ αντικαταστήσει έστω να συμπληρώσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Απλώς αδύνατο.

Και η ευρωπαϊκή γραμμή

Αυτός που κλήθηκε για ακόμα μια φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ήταν ο Γεραπετρίτης, ο οποίος χρησιμοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασπίδα προστασίας. «Σχεδόν καθολικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης, εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομοθύμως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα», είπε ο υπουργός.

Αργότερα από το Μαξίμου ενημέρωναν ότι «η Ελλάδα χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται, θα τηρήσει μια στάση αρχής, θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα φέρει τη θέση εκείνη που είναι συμβατή απολύτως με το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια, ιδίως στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών». Η ίδια κυβερνητική πηγή, όμως, έσπευσε να θυμίσει ότι δεν έλαβαν όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσκληση για το Συμβούλιο. Και ότι αυτό είναι «επί της αρχής σημαντικό»…

Ο «κακός» καιρός

Στον «κακό» καιρό αλλά και στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να βρίσκεται στην Ελλάδα την ώρα που εξελισσόταν το δύσκολο φαινόμενο χθες, απέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Νταβός. Επιπλέον, χθες το πρωί, το αεροδρόμιο της Ζυρίχης ενημέρωσε ότι δεν ήταν εφικτή η προσγείωση του Πρωθυπουργικού αεροπλάνου για τις πρωινές ώρες.



Οι αποκαλύψεις του Δένδια

Μία ενδιαφέρουσα πληροφορία αποκάλυψε χθες ο Νίκος Δένδιας, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του. Μιλώντας στο OPEN, είπε ότι συνομιλεί με τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, τους οποίους τιμά, καθώς υπηρέτησε στις κυβερνήσεις και των δύο. Ορθά κοφτά, και χωρίς περιστροφές. Βέβαια οι πιο μυημένοι στέκονται ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη επισήμανση και την συνδυάζουν με την κινητικότητα στο εσωκομματικό πεδίο.

Ερωτηθείς για το δόγμα Ντονρόε και για το αν υπάρχει φόβος οι Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν να τα βρούμε με την γειτονική χώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν μέχρι που μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και γνωρίζουν τι η Ελλάδα μπορεί να αποδεχθεί.

Και γνωρίζουν επαρκώς και το Διεθνές Δίκαιο» είπε, υποστηρίζοντας ότι αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει στην σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, εντούτοις αποδέχονται πλήρως την UNCLOS. «Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι ΗΠΑ να συμβεί είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» κατέληξε ο ΥΕΘΑ.

Οι ευαισθησίες του Προέδρου

Μπορεί κάποιοι χαριτολογώντας να λένε ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου άνοιξε το Προεδρικό Μέγαρο στους πολίτες και ο Κωνσταντίνος Τασούλας στους πολιτικούς όμως πηγές της Προεδρίας ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και πως αντιθέτως, δεν υστερεί καθόλου σε κοινωνική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση.

Για αυτό εκτός από τους «πρώην» πρωθυπουργούς, προγραμματίζει την ερχόμενη Πέμπτη να δεχθεί εκπροσώπους από πέντε συλλόγους, ινστιτούτα και σχολές που επικεντρώνονται στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Πρόκειται για το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια «Πάνος Μυλωνάς», τη Σχολή Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», την Ελληνική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία, την Ελληνική Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, το SOS Τροχαία Εγκλήματα και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Χρήσιμη συνάντηση.