Κινητικότητα αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τον Κώστα Καραμανλή, που υποδέχθηκε πριν από λίγες μέρες, θα συναντήσει και τον νυν πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την προσεχή Τρίτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την καθιερωμένη τους μηνιαία συνάντηση. Άλλωστε η συνάντηση αυτή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έχει προγραμματιστεί να συμβεί σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα με τους αγρότες, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θερμαίνεται το κλίμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Τουρκία.

Οι επαφές πάντως με τους πρώην δε σταμάτησαν, αντιθέτως. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα υποδεχθεί τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να συναντήσει με τη σειρά τους πρώην πρωθυπουργούς, οπότε, μετά τον τελευταίο πρωθυπουργό του ΠαΣοΚ, θα ακολουθήσει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, η πρωτοβουλία αυτών των συναντήσεων ήταν μια ιδέα του Προέδρου, που όταν τη συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός την επικρότησε, ως μια ευρύτερη πρωτοβουλία ενότητας και διαμόρφωσης ενός κλίματος διαλόγου, ομοψυχίας και συνεννόησης. Το ίδιο θετικός ήταν ο Κώστας Καραμανλής, όταν επικοινώνησε μαζί του ο κ. Τασούλας, πριν από περίπου 10 μέρες. Το ραντεβού θα γινόταν την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Κώστας Καραμανλής ήταν στη Θράκη.

Παρότι, το τι συζητήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου, παραμένει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό στους τοίχους του γραφείου του κ. Τασούλα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για ένα θέμα και αυτό δεν είναι άλλο από την περιοχή του ακριτικού Πωγωνίου στην Ήπειρο, αφού, ως γνωστόν, ο Κώστας Καραμανλής επισκέπτεται συχνά-πυκνά το ακριτικό Δολό. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός παρότρυνε τον Πρόεδρο να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής της υπέροχης, από πλευράς περιβάλλοντος, περιοχής.