Σε εξέλιξη είναι η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης που παρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Από την έναρξη της συνάντησής τους, επικεντρώθηκαν στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που έφερε η έλευση του νέου χρόνου «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών. Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, πρέπει «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ». Υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ – έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας – Εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα».

«Η Ελλάδα επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης »

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό με μια μεταφορά: «Οταν ήρθε ο Κίμωνας, είδαμε τον Κίμωνα, το Αβέρωφ και την αθηναϊκή τριήρη. Και τα τρία παρουσιάζουν την τεχνολογία της ανεστραμμένης πλώρης που είναι η πιο κατάλληλη για την αντιμετώπιση της θαλασσοταραχής. Η Ελλάδα λοιπόν έχει σταθερά και πάντοτε τη γνώση και τις ικανότητες να αντιμετωπίζει επιτυχημένα τη θαλασσοταραχή».

«Η χώρα μας είναι εξειδικευμένη στην αντιμετώπιση θαλασσοταραχών και έχει σημασία και ποιος κρατάει και το πηδάλιο σε αυτή τη φάση. Εσείς, είστε πρωθυπουργός της Ελλάδας και οφείλεται να πράξετε σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας μέσα σε αυτή τη ταραγμένη περίοδο.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, «η Ελλάδα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των πονηρών καιρών και διαφυλάσσει την ισχύ της αλλά και προστατεύει τις συμμαχίες της αντιλαμβανόμενη όμως χωρίς αφέλειες και ρομαντισμούς περιττούς την κρισιμότητα των καιρών». Και τόνισε ότι «προφανώς δεν θέλουμε να διαταραξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του Συντάγματος μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λάων».

Και συνέχισε, πως «αυτό το συνταγματικό καθήκον το οποίο έχουμε, το έχετε τονίσει κατά επανάληψη, το αντιλαμβάνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτειολογίας ή διεθνών σχέσεων, προασπίζεστε τα συμφέροντα της χώρας σε μια φάση ακμής. Είμαστε επί ξυρού ακμής».