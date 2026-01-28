5 το πρωί: Θρήνος για το θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ – Εξελίξεις για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα – Η ώρα του Ολυμπιακού
Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας σε τροχαίο δυστύχημα σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη την χώρα
1
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ
- Θανατηφόρο τροχαίο: Άλλη μια εθνική τραγωδία σημειώθηκε όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν για το ματς της Πέμπτης στο Europa League, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με τον απολογισμό του τροχαίου δυστυχήματος είναι επτά νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
- Συλλυπητήρια μηνύματα: Κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων προκάλεσε η τραγωδία, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, αθλητικούς φορείς, αλλά και άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες να εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες.
- Πώς έγινε το τροχαίο: Το πολύνεκρο τροχαίο έγινε όταν το μίνι βαν προσπάθησε να προσπεράσει βυτιοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες το τοπίο ήταν ομιχλώδες και το οδόστρωμα ολισθηρό. Η τραγωδία γράφτηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6–E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της Ρουμανίας. Όπως μεταδίδουν οι τοπικές αρχές, στο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: ένα φορτηγό, το μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.
2
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στη Βιολάντα
- Συλλήψεις μετά την φονική έκρηξη: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, που κατέληξε στην τραγωδία με πέντε εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.
- Τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν; Δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σχηματίζεται από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων.
- Από διαρροή προπανίου η έκρηξη; Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.
3
ΕΕ και Ινδία κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
- Η συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία κατέληξαν σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, δημιουργώντας κοινή αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με την Κομισιόν να τη χαρακτηρίζει «τη μητέρα όλων των συμφωνιών».
- Οι διαπραγματεύσεις: Η συμφωνία ήρθε έπειτα από 20 χρόνια στασιμότητας, στο πλαίσιο των προσπαθειών των δύο πλευρών να αντισταθμίσουν τους δασμούς των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τις μαζικές εξαγωγές από την Κίνα.
- Τα επόμενα βήματα: Τα κείμενα θα δημοσιευθούν για νομικό έλεγχο και μετάφραση, θα υποβληθούν στο Συμβούλιο της ΕΕ και θα χρειαστούν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθούν σε ισχύ.
4
Μήλος: Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η περιβαλλοντική κακοποίηση του νησιού
- Παύση εργασιών από το ΣτΕ: Το Συμβούλιο της Επικρατείας διέταξε την αναστολή και παύση των εργασιών για την επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας στον οικισμό Μύτακα της Μήλου, μετά από αίτηση του δήμου και πολιτών, καθώς πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
- Δεύτερο οικολογικό πλήγμα στη Μήλο: Η υπόθεση αποτελεί το δεύτερο σοβαρό περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης στο νησί, μετά το Σαρακήνικο που διακόπηκε την τελευταία στιγμή, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις αδειοδοτήσεις και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.
- Μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημιά: Παρά την απόφαση του ΣτΕ, οι οικοδομικές εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου, ενώ στο έργο παρενέβη και το υπουργείο με αποστολή κλιμακίου ελέγχου, μπλοκάροντας το έργο.
5
Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού
- Για ένα αποτέλεσμα: Χαρακτήρα τελικού έχει για τον Ολυμπιακό η αποψινή αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν μόνο νίκη για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Champions League. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 22.00 και θα την παραοκολουθήσετε από το MEGA.
- Ασταμάτητες: Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών έκανε το 2/2 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αφού συνέτριψε 23-5 τη Γαλλία. Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη θέλουν να κλείσουν με το απόλυτο τις υποχρεώσεις τους στον όμιλο απέναντι στη Γερμανία και να προετοιμαστούν για τη δύσκολη συνέχεια.
- Αντιδράσεις: Το ενδεχόμενο ανάπτυξης προσωπικού της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην Ιταλία κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην γείτονα. Την ίδια ώρα η πρεσβείας των ΗΠΑ τονίζει ότι η ICE θα υποστηρίξει την Υπηρεσία Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια των Αγώνων που θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και την Κορτίνα.
